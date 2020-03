Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (26), o Ministério da Saúde anunciou 482 novos casos de Covid-19 nas últimas 24h – um salto com relação aos últimos dias. São 77 vítimas fatais no país.

Segundo o secretário de Vigilância Sanitária, Wanderson Kleber, a atualização nos números depende do número de exames que estão sendo realizados.

“Em um mês de monitoramento saímos de 1 caso para 482 casos por dia. Isso vai varias muito de acordo com a disponibilidade dos testes. Como o ministro Mandetta referiu ontem, na hora que nós tivermos todos os testes funcionando em carga máxima, teremos um número muito elevado”, declarou,

O Ministério ainda apresentou dados sobre o número de pessoas internadas em decorrência da Covid-19. São 399 pacientes no total, sendo 205 em enfermarias e 194 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Estados‌

São Paulo segue sendo a unidade da federação com o maior número de casos, com 1.052 infectados, seguido pelo Rio de Janeiro, com 421. Confira abaixo a tabela com a distribuição geográfica.‌‌

OBS: O Ministério da Saúde informou que a notificação de uma morte no Distrito Federal está incorreta, portando o número total de vítimas fatais é 77, excluindo o DF