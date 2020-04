A pedido de muitas fãs, e para manter a conexão com o público durante a quarentena causada pela pandemia do coronavírus.

Os sertanejos Jorge e Mateus anunciaram nesta terça-feira, 31, que farão uma live exclusiva (show ao vivo) no próximo sábado, 4, às 20h, no canal do Youtube da dupla. A ideia surgiu após o sucesso feito por Gusttavo Lima, que na noite do último sábado, 28, se apresentou por mais de 5 horas e alcançou 750 mil acessos simultâneos e mais de 12 milhões de visualizações.

“Post para avisar que vai ter live. Comente com a música que não pode faltar e marque 3 amigos pra eles saberem em primeira mão”, escreveu o perfil da dupla no Twitter. Os músicos, sucessos no meio sertanejo, prometeram diversas músicas, das mais antigas a mais recentes.