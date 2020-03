O Jornal Nacional, da TV Globo, desta quinta-feira (26) comparou a reação do presidente Jair Bolsonaro de pressionar pelo fim do isolamento social horizontal com o que aconteceu na Itália.

O apresentador William Bonner destacou que o país europeu foi pressionado a afrouxar as restrições quando o número de casos ainda era muito baixo e hoje chegou a mais de 80 mil infectados e 8,2 mil mortos.

A Itália está prestes a ultrapassar a China no número de casos confirmados.

A edição do telejornal desta quinta ainda fez questão de colocar imagens das capitais do país vazias em razão da quarentena estimuladas pelos governadores estaduais.

As imagens, de certa maneira, afrontam o presidente Jair Bolsonaro que prega que “o Brasil não pode parar”.

Coronavírus no Brasil

Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 2915 casos confirmados de novo coronavírus e 77 mortos até o momento. Em coletiva, o secretário de Vigilância Sanitária, Wanderson Kleber, afirmou que “na hora que nós tivermos todos os testes funcionando em carga máxima, teremos um número muito elevado”.