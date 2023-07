Divulgada programação da 17ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) divulgou a programação da etapa nacional da 17ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) que será realizada de 2 a 5 de julho, em Brasília (DF). A cerimônia de abertura será no domingo (2/07), a partir das 19h, com a participação do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Confira a programação prévia abaixo.

Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, a conferência é organizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), promovida pelo Ministério da Saúde, e conta com quatro eixos que serão discutidos em mesas temáticas nos dois primeiros dias.

A etapa nacional conta ainda com abertura cultural popular, atividades autogestionadas, espaço para Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) e Tenda Simone Leite e Wanderley Gomes, onde acontecerão diversas apresentações culturais, como literatura em cordel, teatro, poesia, sarau, performance em formato de cortejo, entre outros.

O evento deverá reunir cerca de seis mil pessoas para discutir, aprovar e deliberar propostas que deverão ser contempladas no próximo ciclo de planejamento da União e servir de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de 2024- 2027.

Maranhão presente na etapa nacional

Durante a 11ª Conferência Estadual de Saúde do Maranhão, realizada nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2023 no no auditório Paulo Freire da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em São Luís, Maranhão, foram eleitos 100 delegados representantes de 25% de gestores, 25% de trabalhadores e 50% de usuários para representarem o Estado do Maranhão na 17ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília.

