No dia (14/05) em que os números de casos de coronavírus aumentou para 30 no município de Grajaú, os voluntários da Campanha ‘Máscaras pela vida’, dão início a entrega de 600 máscaras nas instituições que acolhem pessoas em vulnerabilidade social; bairros carentes e filas dos bancos.

“Já entregamos máscaras em algumas entidades de Assistência Social de Grajaú, entre elas, a Residência Inclusiva, no bairro Vilinha; Casa do Idoso Eduardo Nava na Trizidela; na Unidade de acolhimento Casa Lar, no bairro Extrema; entre outros locais que necessita da atenção especial de todas as pessoas de boa vontade”, informou Diegon Viana.

A CAMPANHA

Nasceu no dia 07 de maio de 2020, por iniciativa da advogada Dra. Camila Kessler, que ficou sensibilizada com a foto de um grajauense na fila do banco Bradesco, usando uma máscara que cobria todo o rosto.

Diante da foto que viralizou nos grupos e redes sociais da cidade, e com o sentimento de servir ao próximo, especialmente os mais pobres, ela criou um grupo ‘Voluntários de Grajaú’ no aplicativo de mensagem whatsapp com a presença de amigos, profissionais liberais, comunicadores sociais e pessoas de boa vontade.

“Sou Camila, recebi uma foto que muitos já devem ter visto e que me chamou muito atenção e por conta disso, estou criando esse grupo de voluntários de Grajaú, para arrecadarmos algum valor para confecção e distribuição de máscaras, sobretudo, para as pessoas do interior que estão indo para Grajaú para poderem sacar o auxílio emergencial”, disse ao iniciar o grupo.

A campanha que tem como slogan ‘Protegendo quem você ama”, tem o objetivo principal de motivar as pessoas para que sejam voluntárias a produção de máscaras caseiras ou que façam doações em dinheiro ou matérias.

FAÇA SUA DOAÇÃO

BRADESCO

Agência 723-4

C/c 520292-2

Antônia Cavalcante Sindraux da Costa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 3690

Conta Poupança: 4716-6

Antônia C Sindraux

BANCO DO BRASIL

Agência: 568-1

Cc: 34853-8

Luciano M Ribeiro Silva

MAIS INFORMAÇÕES:

Fala com a Dra. Camila Kessler pelo fone/whatsapp: (62) 8195-0514

Veja algumas fotos das ações:

