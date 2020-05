Para responder a população grajauense que clama por respostas em meio a inúmeras dúvidas quanto ao atendimento e tratamento dos pacientes com o novo coronavírus (Covid-19), o diretor clínico do Hospital Regional de Grajaú (HRG), Dr. Adoan Júnior participou de uma entrevista na Rádio Cidade na manhã desta quinta-feira (14/05), e explicou qual é o papel do estado, e do município neste momento de Pandemia.

Os Atendimentos de casos do coronavírus leves e moderados, o paciente deve procurar as UBS’S nos bairros e Hospital Itamar Guará. Em casos de urgência e emergência o HRG. “Os casos graves de coronavírus serão encaminhados para tratamento no Hospital São Francisco onde terá uma estrutura e equipe especializada”, informou o médico.

Vivemos um momento difícil para todos nós. Importante buscar as informações certas e cumprir cada um com o seu papel; pois nesse momento de pandemia onde enfrentamos um vírus mortal é de extrema importância cada um cumprir seu papel explicou Dr. Adoan.

O HRG está pronto para atender a população grajauense no combate ao coronavírus, e o Governo do Estado do Maranhão, na pessoa do governador Flávio Dino tem trabalhado de forma incansável através da Secretaria de Estado da Saúde com o secretário Carlos Lula, para melhor cuidar do povo grajauense.