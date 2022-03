Blogueiro Djacy Oliveira diz que foi exposto inocentemente no caso da Fake News contra policiais civis de Grajaú

Na matéria LINK MATERIA: “Operação da SEIC em Grajaú leva detido ex-secretário de segurança Joabe Rodrigues”, do Blog de Olho em Grajaú, Djacy Oliveira, titular do veículo de comunicação afirma que foi exposto inocentemente no caso das Notícias Falsas que reproduziram mensagens caluniosas contra os policiais civis Jorge Hilário e Ramon Davilon. Na época ele, e outros pessoas que compartilharam a mensagem nos grupos do whatsapp foram convocados para depor na Delegacia de Polícia de Grajaú.

“As informações que a polícia tinha, foi de que o blogueiro Djacy seria o suposto autor da informação e que por pouco o blogueiro não foi a processo, mas logo foi descartada sua autoria após o depoimento do blogueiro, que esclareceu como recebeu as informações e de onde vieram que na época recebeu de outro blog e que já corria em toda a rede social o fato, mesmo assim as investigações continuaram.”, escreveu.

VEJA MATÉRIO DO BLOG DE OLHO EM GRAJAÚ SOBRE O FATO:

LINK METÉRIA: Djacy lembrou que na época a polícia civil emitiu nota de repudio aos blogs, inclusive ao “De Olho em Grajaú” sobre a informação divulgada. A nota foi publicada em seu no blog, e apresentada ao vivo no jornal online “Grajaú em Foco”.

A matéria afirma que “mesmo sem saber de quem teria partido as mensagens, a imprensa colocou os dois lados, um fato que quase colocou em xeque a índole do blogueiro Djacy que era taxando em grupos de whatsapp como autor da notícia, mas a sequência no caso acabou chegando ao ex-secretário Joabe que segundo a polícia, as informações saíram de um aparelho celular que estaria registrado e-mail e contatos em seu nome.”

No final a matéria, o blog “De Olho em Grajaú”, informa que enviou mensagens para Joabe Rodrigues para que faça sua defesa sobre as investigações policiais, e que até o fechamento da publicação não tiveram nenhum retorno. “…fica aqui o espaço para o grajauense emitir sua defesa sobre o caso em uma nota, ou até mesmo em uma entrevista, já que o fato repercute de forma destorcida na rede social.”, afirmou.

Com: Blog De olho em Grajaú