Morre Tony Rios, mestre de cultura popular de Grajaú

Vítima de uma parada cardíaca, morreu na tarde de terça-feira (05/07), o mestre da cultura popular, o grajauense Antonio da Silva Rios, conhecido por todos por ‘Tony Rios’, ele tinha 64 anos; casado com Deusirene Alves Pereira Rios a qual deixa cinco filhos (Dário, Dácio, Dark Celina, Dina e Gerson).

O artista que partiu mesmo com o pronto atendido do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e pela equipe do Hospital Geral de Grajaú (HRG), foi reconhecido como Mestre de Cultura Popular em 2015 na gestão do prefeito Júnior de Sousa Otsuka juntamente com outros amigos fazedores de cultura, Piter Alves, Lidita Polary e João da Cruz Atenas. Por muitos anos ele organizou a juventude do bairro Expoagra para participação e competição de quadrilha juninas; junto com amiga Graça Onça na animação do Bloco do Xiri Molhado.

Em vida, Rios se destacou com radialista da então Rádio Verdes Vales de Grajaú com o programa ‘Espaço Aberto’; grande e fiel correligionário do grupo político do prefeito Mercial Lima de Arruda, Tony foi por muitos anos, mestre de obras da Prefeitura Municipal de Grajaú, trabalho que se dedica ao máximo, especialmente tampando os buracos da cidade.

Em uma postagem no ‘Blog do Tony Rios Notícias’, espaço na blogosfera que ele mantinha no ar desde o dia 27 de junho de 2008, ele comemorou o trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura com o título “Secretaria de obras abre guerra contra os buracos da cidade de Grajaú” [VEJA POSTAGEM].

Tony amava a família, e com criatividade publicava o que sentia, e transmitia o que pensava o coração. No ano novo de 2019 ele disse: “O novo ano começou para valer, e acreditem, muitos estavam mesmo já cansados de comer e beber. Eu estou na lista dos que estavam já cansados de ouvir músicas natalinas e comer sem controle. Hoje sedo estou indo ao trabalho e com muita alegria, afinal começar o ano trabalhando é para poucos, o trabalho não é o que eu queria, mais é melhor que não ter o que fazer como muitos infelizmente não tem.”, junto com a postagem ele publicou a foto dele e sua esposa Deusa. [VEJA A POSTAGEM]

Aos 25 de julho de 2021, Tony Rios deixou de atualizou o blog, exercício cultural que ele amava fazer. Em conversa com o jornalista Francisco Matias do Grajaú de Fato, ele disse: “Rapaz eu sei que meu estudo é pouco, as vezes escrevo errado, mas eu gosto muito de me expressar, dar minha opinião e fazer minhas críticas, participar do debate como grajauense que ama muito essa terra”.

Ao som do seu velho violão e com muita criatividade, talento e experiência, ele participa de todos os eventos populares promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, entre eles, a festa de Santo Reis, do Divino, Natal, entre outras.

1 de 15

Em nota de pesar, a Prefeitura Municipal de Grajaú “agradeceu pelos relevantes serviços prestados ao município de Grajaú, principalmente na cultura e comunicação”.

O poeta, cantor e membro da Academia Grajauense de Letra e Artes (AGLA), Luís Carlos Pinheiro lamentou a morte do artista e publicou no seu perfil no Facebook uma homenagem.

Ao comunicar sobre a morte de Rios em grupo de whatsapp, o mestre de cultura popular Piter disse lamentar a partida do amigo, e que a cultura grajauense estava de luto.

OUÇA ÁUDIO

O velório acontece em sua residência, localizada na Rua Mecenas Pereira Falcão, Bairro Aeroporto, próxima a Igreja Gianna Beretta Molla. O sepultamento será às 17h no cemitério do setor Expoagra.