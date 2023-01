Câmara Dirigentes Lojistas inaugura sede própria em Grajaú

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Grajaú está de casa nova. O atendimento em um espaço planejado para os serviços aos comerciantes e consumidores fica localizado na Avenida Grajaú, nº 355, bairro Canoeiro, e foi inaugurado na manhã da segunda-feira (19/12/2022).

O Presidente José Anerão Peres Alvarenga junto a sua equipe recepcionou os convidados e autoridades apresentando o novo espaço, conquistado por meio de muito trabalho, sonhos e determinação da diretoria e associados.

O presidente da CDL Grajaú fez o descerramento da fita inaugural juntamente com o prefeito municipal de Grajaú, Mercial Lima de Arruda; do presidente do CDL Balsas, Márcio Ferreira Nunes; do presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Grajaú (ACIG), Uvandson Silva Sabóia; do diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/Grajaú), André Luís Veras de Souza; da diretora do Departamento de Extensão e Relações Institucionais do Campus do Instituto Federal do Maranhão (IFMA/Grajaú), Zaiama Karla da Silva de Almeida; do sócio fundador e primeiro presidente do CDL, Raimundo Nonato Bandeira Loiola; da Diretora Executiva do Sicoob, Maria da Paz Luz da Silva Marque; diretor Organizacional e Riscos da Sicoob, Jadson Sales Lima; do gerente da Loja do Armazém Paraíba e membro da diretoria do CDL Grajaú, Antonio Elio Araújo da Costa; do empresário, Edson do Posto; do assessor político da Prefeitura Municipal de Grajaú, Neto Carvalho; da secretária do CDL Grajaú, Itânia Sales, entre outros convidados do comércio lojista de Grajaú.

Durantes as falas das autoridades, a palavra de ordem foi gratidão pelo trabalho, esforço e dedicação na aquisição do novo prédio. Na oportunidade o presidente da entidade, José Anerão, agradeceu todas as pessoas que contribuirão para concretização dessa obra; destacou o compromisso dos associados, da diretoria, da equipe de trabalho da CDL, dos lojistas grajauenses, das entidades de classe parceiras, e do poder público municipal.

A solenidade contou com momento espiritual, com orações e a bênçãos a todos em especial a nova sede da CDL Grajaú, e ao final com um saboroso coffee break.

O atendimento da CDL Grajaú acompanha o horário comercial da cidade. O expediente é das 8h00 às 12h e das 13h30 às 18 horas de segunda a sexta-feira. O telefone para contato é (99) 3532-7969; o whatsapp (99) 98137-5838; e-mail: [email protected]

Saiba mais sobre o CDL Grajaú

A classe empresarial Grajauense manifestou grande apoio aos lojistas que tomaram a iniciativa de organizar o movimento lojista local, e no dia 10 de julho de 2003 aconteceu a assembleia de fundação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Grajaú. Na mesma data foi também aprovado o Estatuto da entidade que conta atualmente com 25 empresas associadas.

Raimundo Nonato Bandeira Loiola foi o primeiro presidente da entidade e graças ao trabalho realizado reelegeu-se para mais um mandato.

O principal serviço oferecido pela CDL ao comércio de Grajaú é o SPC, que garante as vendas feitas no crediário.

DIRETORIA

PRESIDENTE: José Anerão Peres Alvarenga

VICE-PRESIDENTE: Uideglan Modesto de Sousa

SECRETÁRIO: Pedro Alberto Campos Ribeiro

DIRETOR FINANCEIRO: Francisco das Chagas Nunes

DIRETOR DE MARKTING E COMÉRCIO: Clóvis Aparecido Serafim

DIRETOR DE INFORMÁTICA: José de Ribamar da Silva Barros

DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Arnaldo Rapp Sobrinho

DIRETOR DE SPC: José Anerão Peres Alvarenga

CONSELHO FISCAL:

Raniel Brasil Silva de Sousa

Henrique Pereria Leal

CONSELHO CONSULTIVO:

José Reginaldo da Silva Sousa

José Maria Nascimento Pereira