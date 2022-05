Em programa especial sobre os 211 anos de Grajaú, TV Sinteegra On-line desta economia do município

Na manhã sexta-feira (29/04), data comemorativa do Aniversário do Município de Grajaú, neste ano completando 211 anos de fundação, a TV On-line do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino Público de Grajaú transmitiu programa especial sobre a economia do município.

O programação conduzido pelo presidente do Sinteeegra, professor Edvaldo Pereira, que durou 1 hora e 56 minutos contou com a participação dos empresário Ubaldo Franco (pioneiro na extração do gesso); Adairton Tozzo (advogado, empresário do Agronegócio e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Grajaú), e Dr. Batista Guará (advogado).