Saiba os preços de alguns produtos da Feira livre do Canoeiro

A cidade de Grajaú possui duas importantes feiras livres para a comercialização de alimentos; verduras, hortaliças, frutas, carnes e peixes, entre outros. Funcionando todos os sábados, o grajauense conta com a feira no bairro Rodoviário, e aos domingos no bairro Canoeiro.

A feira é o lugar que ajuda os pequenos produtores, como a dona Ana, vendedora de fava; o senhor Romeu e a dona Raimunda que vendem farinha, e outras dezenas de pessoas que expõem seus produtos a venda para a população grajauense a partir das 6 horas da manhã até às 12 horas.

A feira é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Grajaú, e nelas as pessoas podem encontrar diversos tipos de produtos e variados preços que agrada o consumidor.

Veja o preço de alguns produtos

O valor da fava está entre R$ 14,00 e 15,00.

A farinha de R$ 6,00 a 7,00.

Tomate de R$ 5,00 o quilo.

Alface R$ 4,00.

Ovos caipira R$ 20,00 a dúzia.

O Mel de abelha vária entre R$ 10,00 a 40,00 conforme o tamanho do frasco.

E o peixe R$ 14,00 o quilo.

POR: Erika Batista Ivo Marques (Estudante do 9º período de Letras da Universidade UNASP).