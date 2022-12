Em nota pela morte do advogado Ricardo da Luz, promotores dizem que “não medirão esforços para que os culpados sejam condenados”

“Além de se solidarizar com sua família, as Promotorias de Justiça de Grajau, por meio dos promotores Francisco Milhomem e Raphael Aragão, acompanharão as investigações e não medirão esforços para que os culpados sejam condenados.”, disse a nota do Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA).

Os membros do MPMA lamentam, com profundo pesar, a morte do advogado Ricardo da Luz Oliveira, ocorrida de forma trágica e precoce.

Ricardo da Luz Oliveira, que atuava como advogado criminal no município, foi morto a tiros; foi encontrado dentro do seu veículo na noite do domingo (18/12), na Estrada do Alto do Coco, povoado entre os municípios de Itaipava do Grajaú e Grajaú-MA.

Veja a nota na íntegra.