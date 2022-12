Capitalização Premiada Sicoob 2022 sorteou um Creta Hyundai 0Km

A cooperada Isis Nauanda dos Santos Neto, filha do casal Daniel Gomes Neto e Risoleta Pinto dos Santos, residentes à Rua Sousa Andrade, 86, bairro Rodoviário, foi a grande ganhadora do Creta Hyundai 0Km prêmio da Capitalização Premiada 2022, promovida pelo Instituto de Cooperação, Desenvolvimento e Empreendedorismo (Intecoob).

O evento que aconteceu no Clube dos Fazendeiros, Parque de Exposição Zezé Santos, em Grajaú-MA, no sábado, 03 de dezembro de 2022, reuniu o maior número de sócios da Cooperativa de Crédito Sicoob Centroleste para se confraternizar, e celebrar as conquistas pós pandemia alcançada por todos.

A cartela vencedora no valor de R$ 1 mil reais, sendo que R$ 300,00 ficou investidos em Capital Social na conta do cooperado que à adquiriu, foi vendida pela colaboradora da agência de Grajaú, Carleane Câmara, que também é uma das digitais influência do município. Segundo o gerente da agência de Grajaú, Uesle Arruda Alves, Carleane foi uma das colaborados do Sicoob que mais vendeu cartelas. Na ocasião a cooperativa agradeceu o seu empenho e dedicação.

Durante a festa que foi animada pelos cantores Mario Fernandes, sanfoneiro Felipinho do Acordeon, Andrio Henrique, e banda Lapada Quente e Marquinhos dos Teclados, houve sorteios de alguns brindes para os cooperados presentes. Foram contemplados os sócios: Ronildo, Carlos Cley, Leandro Ribeiro, Leticia Reis, Rodolpho Eduardo e Pollyana Valeria.

No momento da apresentação dos membros dos conselhos de administração e fiscal, como também da diretoria, gerência, e colaboradores, o presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Centroleste, José Anerão Perez Alvarenga destacou em sua fala, a importância da festa no fortalecimento da instituição cooperativista por meio da confraternização dos seus cooperados; agradeceu a todas as pessoas que se envolveram para a realização do evento; e parabenizou os cooperados premiados.

A chave do Creta Hyundai 0Km, foi entrega a cooperada Risoleta Pinto dos Santos pelo presidente do Intecoob, José Antonio Borges, juntamente com presidente da Sicoob Centroleste, José Anerão, os membros dos conselhos de administração e fiscal, diretores e gerência do Sicoob de Grajaú.

Veja fotos da Capitalização Premiada 2022 1 de 15

A Festa de Capitalização Premiada nasceu da experiência de uma cooperativa do Tocantins, foi implantada em Grajaú, e deu muito certo, porque já foi realizada também, nas cidades de Formosa da Serra Negra e Barra do Corda. Além da premiação, uma mega festa com comidas e bebidas várias foram são oferecidos aos participantes.