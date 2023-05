Cerca de 10 mil pessoas participam da Cruzada Internacional de Fé e Milagres em Grajaú

A Cruzada Internacional de Fé e Milagres de 18 a 20 de maio em Grajaú com o evangelista Rubens Cunha, foi um momento de esperança para as quase 10 mil pessoas que participaram do evento na Praça de Eventos Antonio Feitosa, bairro Canoeiro.

Toda a Igreja evangélica de Grajaú esteve envolvida, e compartilhou a mensagem de paz e reconciliação com Deus do evangelista Rubens que viaja pelo mundo proclamando o Evangelho de Jesus Cristo para toda a comunidade.

Todas as noites grandioso número de pessoas testemunharam curas divinas e outras que decidiram entregar suas vidas a Jesus e converter-se ao evangelho.

Uma conferência com o tema “Mensageiros de Deus”, no tempo da Igreja Assembleia de Deus, reservou alguns momentos especiais de ministração para a igreja, suas lideranças e todo povo fiel.

Veja o que aconteceu no evento, a mensagem espirituais e como Jesus operou milagres e libertou centenas pessoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rubens Cunha (@evrubenscunha)

Além da cruzada em praça pública, o grupo da Missão Cristã realizou o evangelismo nas escolas, com ministrações da palavra de Deus e testemunhos, para ajudar crianças e adolescentes a conhecer melhor Jesus e sua promessa de salvação a todos. Os alunos receberam de presente um exemplar do livro “Uma nova vida em Cristo”, que é um manual simples dos primeiros passos na vida cristã.

Para vivenciar as características fundamentais para um discípulo de Jesus, a equipe do missionário Rubens também visitou os presos no Sistema prisional de Grajaú, além da palavra de salvação, foi entregue um quite de higiene para cada detento. Outra ação social da cruzada foi a entrega de 2 toneladas de alimentos as famílias em bairros carentes da cidade na manhã da sexta-feira (19).

1 de 6

No sábado (20) pela manhã foi o momento dedicada a criançada com a Cruzada Kids na Praça de Eventos Antonio Feitosa.

Foram três dias especiais de cruzada evangelística com centenas de conversões, testemunhos de cura divina e libertação.

O louvor da cruzada ficou por conta do pastor Jean Rothen.

Veja os milagres da primeira noite da Cruzada Internacional de Fé e Milagres

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rubens Cunha (@evrubenscunha)

LEIA TAMBÉM:

POR: Erika Batista Ivo Marques (Estudante do 9º período de Letras da Universidade UNASP).