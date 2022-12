Churrasco, cerveja, forró e brindes marca a confraternização natalina do SAAE de Grajaú

Regada ao delicioso churrasco, cerveja gelada, um animado forró pé de serra, e sorteio de prêmios, aconteceu na noite da quarta-feira (14/12/2022), a Confraternização Natalina dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Grajaú (SAAE). O evento na Barraca dos Vaqueiros, dentro do Parque de Exposição Zezé Santos, bairro Expoagra, contou com a animação do sanfoneiro Cheirinho do Acordeon.

Na presença dos chefes dos setores de trabalho: José Alberto (Atendimento Contas e Consumo); Diogo Sales (Campo); Baman Marques (Manutenção de Poços); Wilasmar Santana (Corte de Água); Francisco Veras (Almoxarifado); e Henrique Caboquinho (Estação de Tratamento de Água – ETA), o diretor geral, Raimundo Sousa dos Santos, agradeceu a Deus pela celebração do momento. Falou da missão e dos compromissos assumidos por sua gestão nos últimos 06 anos.

Raimundo lembrou das dificuldades enfrentadas nos 02 anos da pandemia do novo coronavírus; enfatizou as alegrias, sonhos e projetos que também foram concretizados. Com a perfuração de novos poços, ampliações de redes que foram feitas com o objetivo de levar água a população e consequentemente aumentar os clientes que a Autarquia Municipal tanto precisa, para arrecadar e continuar prestando um serviço de qualidade, um compromisso assumido também pelo Prefeito Mercial Lima de Arruda.

Em seguida mais de 20 prêmios foram sorteados aos funcionários presentes na festa. Os brindes foram doados pelos fornecedores do SAAE Grajaú. O diretor agradeceu a parceria e a prestação de serviço da Saneamar e Fort Clan produtos químicos, AOS Software, JF Serviços de Informática, Construcenter, Pioneira dos Motores, Posto Vereda, Papelaria Pessoa, e Mercantil Santos que tradicionalmente oferece os brindes para abrilhantar a confraternização de fim de ano.

Por fim houve a exibição do vídeo produzido pela equipe da Ouvidoria e Comunicação do SAAE, que apresentou os momentos de trabalho, compromisso e eficiência dos servidores (os chamados guerreiros) que fazem acontecer o dia a dia da Autarquia. As imagens divertidas, com situações embaraçosas e engraçadas mostraram que apesar das diferenças que o ser humano tem, os funcionários convivem como uma família, demonstrando respeito e amizade.

Também neste dia, a Autarquia Municipal, fez o pagamento da segunda parcela do 13º salário, que pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), deve ser pago até o dia 20 de dezembro. No SAAE, a primeira parcela, é paga quando o funcionário entra de férias.

“A festa de comemoração do Natal e final de ano, marca o desejo de um novo viver e de um novo caminhar que nos conduza a um só objetivo: semear o amor e a paz.”, lembra Raimundo que desejou a cada servidor, e aos seus familiares, um Feliz e Santo Natal e Prospero Ano Novo!