No jornal online “Grajaú em Foco”, Joabe Rodrigues diz que foi vítima de uma ação orquestrada por motivação política

“O ex-secretário de Segurança do Município de Grajaú, e pré-candidato a deputado estadual Joab Rodrigues, foi vítima de uma operação policial na quarta-feira, em sua residência no bairro Joana Batista”, disse Djacy Oliveira, apresentador do Jornal Online “Grajaú em Foco”, no início a entrevista.

Djacy lembrou que também foi vítima no caso. LINK DA MATÉRIA: “…muita gente foi depor na delegacia, inclusive eu, por ter divulgado a notícia no ‘Blog De Olho em Grajaú’”, comentou.

Sem falar sobre a motivação da ação policial para cumprir um mandado judicial de busca e apreensão do aparelho celular que produziu e difundiu mensagem caluniosa contra os policiais civis Jorge Hilário Dias da Silva e Ramon Davilon Sampaio, Joabe Rodrigues disse que viveu cenas de terror.

“…Eu que nunca tinha vivido uma situação daquelas, aquilo está marcando muito a minha vida; …Eu não estou totalmente tranquilo, estou abalado com a situação, não estou dormindo em casa, nem vou dormir; não vou mais residir naquela casa, a pressão psicológica foi muito grande”, comentou.

Joabe que é pré-candidato a deputado estadual, que exerceu o cargo de secretário municipal de Segurança Pública de Grajaú, foi conselheiro Tutelar, e agente penitenciário, disse que foi tratado como bandido, e lamentou a forma como aconteceu a ação da Polícia Civil do Maranhão para buscar um aparelho celular.

Respondendo à pergunta do apresentador, se foi um ato de violência, Joabe disse que tinha um policial muito alterado, que pediu até pelo amor de Deus para deixá-lo se vestir, pois estava só de cueca. “…Tudo que eu falava, não adiantava de nada, pelo contrário, ele se irava mais”, afirmou.

Foi perseguição política?

Sem assumir essa afirmação, Joabe disse que ele não pode afirmar que é perseguição política, mais que todas as pessoas de Grajaú, autoridades de São Luís, do Estado do maranhão, deputados federais, afirmam que tudo isso foi uma orquestração, um cenário, um teatro que foi criado com motivação políticas.

Joabe é pré-candidato a deputado estadual pelo grupo pré-candidato a governador do Estado do Maranhão, Lahesio Bonfim, prefeito de São Pedro dos Crentes, e lançou sua empreitada em julho de 2021.

