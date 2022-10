Paulo Capote agradece os votos recebidos em Grajaú

O candidato a deputado estadual Paulo Renato da Silva Marques (Paulo Capote) com o número 11555, pelo Partido Progressista (PP) agradeceu os 4.262 (0,12%) dos votos válidos do eleitorado maranhense em sua conta oficial na rede social instagram.

O jovem de 25 anos expressou sua gratidão a todos os eleitores que acreditaram no projeto Paulo Capote. “Estou muito feliz, estou muito realizado. Obrigado meu Maranhão, obrigado aos amigos, familiares que acredita na gente, em especial Grajaú.”, disse.

Em Grajaú o candidato obteve 2.694 (7,19%) dos votos válidos do município. Para ele a luta continua, e seu projeto político caminha para 2024.

“Grajaú, vocês fizeram eu sonhar mais ainda. Eu sou o segundo mais bem votado dentro de Grajaú. Obrigado de verdade, só com a cara e a coragem e os amigos. Vamos à luta com fé em Deus. Essa luta não para por aqui. Eu estou com Capote, junte-se a nós!”, afirmou.

Paulo Capote tinha como candidato a deputado federal em sua chapa, André Fufuca do mesmo partido, que foi reeleito com 135.078 (3,64%) dos votos válidos o estado do Maranhão. Já em Grajaú, em comparação aos votos conquistados por Capote, os eleitores grajauenses depositaram apenas 15,8% (424 votos) ao candidato Fufuca que também contava com o apoio do empresário Inácio Regadas, entre outros correligionários.

Veja a mensagem de Paulo Capote

POR: Erika Batista Ivo Marques (Estudante do 9º período de Letras da Universidade UNASP).