Prefeitura de Grajaú divulga programação alusiva aos 211 anos do município

Apresentando a marca dos 211 anos de Grajaú, a Prefeitura Municipal, divulgou nesta quarta-feira (27/04), a programação oficial alusiva as comemorações do aniversário do município. As festividades serão marcadas por inaugurações de obras educacionais, abastecimento de água e atividades esportivas.

Na quinta, dia será inaugurado no bairro Aeroporto, um poço artesiano, ao lado da Escola Municipal Marly Araújo, logo após, a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professor Hilton Nunes e assinatura da ordem de serviço de reforma da referida escola. A noite acontece o 11° Louva Grajaú na praça Raimundo Simas, centro da cidade.

Na sexta, as festividades inicia com a Santa Missa em ação de graças na Catedral de Nosso Senhor do Bonfim, encerrando o dia com o Culto em ação de graças no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus.

A festa continua no sábado (30/04) com inaugurações de poços artesianos e cultos em ação de graças nos povoados Baixão dos Crentes e Solta dos Carlos; Abertura do campeonato de futebol 40tões de Seleções: Grajaú X Montes Altos”- Estádio Municipal Sadi Duarte, e final dos Campeonatos Sub-13 e Feminino no Campo Society da Cidade Alta.

Confira a programação na íntegra:

28/04 – QUINTA-FEIRA:

15h00 – No bairro Aeroporto – Inauguração de um Poço Artesiano, ao lado da Escola Municipal Marly Araújo;

16h30 – No bairro Canoeiro – Inauguração da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Professor Hilton Nunes e assinatura da ordem de serviço de reforma da referida escola;

19h00 – Na praça Raimundo Simas, Centro – 11° Louva Grajaú.

29/04 – SEXTA-FEIRA:

06h30 – Missa em Ação de Graças na Catedral de Nosso Senhor do Bonfim;

07h30 – Na aldeia Morro Branco – Ato Cívico do Poder Executivo e inauguração de uma escola com 4 salas de aula e entrega do Inventário Turístico de Grajaú pelo SEBRAE;

10h00 – No bairro Expoagra, Rua da Paz – Inauguração de uma creche, próxima ao Trevão;

16h00 – Na Vila Tucum – Inauguração de uma escola com 12 salas de aula

19h00 – Na Assembleia de Deus (Templo Central) – Culto em Ação de Graças.

30/04 – SÁBADO

08h00 – No povoado Baixão dos Crentes – Culto em Ação de Graças e inauguração de um poço artesiano;

16h00 – Abertura do campeonato de futebol 40tões de Seleções: Grajaú X Montes Altos”- Estádio Municipal Sadi Duarte;

17h00 – Final do Campeonato Sub-13 – Campo Society, Cidade Alta;

18h00 – Final do Campeonato Feminino – Campo Society, Cidade Alta;

19h00 – No povoado Solta dos Carlos – Culto em Ação de Graças e inauguração de um poço artesiano.