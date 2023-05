Secretaria Municipal de Turismo de Grajaú oferece dois cursos de Turismo

A Prefeitura Municipal de Grajaú por meio da Secretaria de Turismo (SETUR-GRAJAÚ), está oferecendo ao público grajauense, dois Cursos na área do turismo e cultura. São eles: Condução de visitantes em ambientes culturais e Elaboração de Projetos.

Os cursos serão ofertados pelo Programa Expedição da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR-MA), com apoio da SETUR Grajaú, ambos com a carga horária de 8 horas, nos dias 31/05 a 01/06/2023, no Colégio Municipal Santo Antonio, localizado na Praça Frei Alberto Beretta, Cidade Alta, Grajaú-MA.

Para maiores informações, mande mensagem no WhatsApp (99) 991032311 ou compareça no gabinete da Secretaria de Turismo de Grajaú (Rua Benjamim de Borno, 65 – Centro. Casarão Popular – Sala 06 – “Olga Damous”).

CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO. GARANTA SUA VAGA.

Veja a programação:

Quarta-feira – Dia 31

18:00 as 22:00 – Curso “Condução de visitantes em ambientes culturais” (1ª parte);

18:00 as 22:00 – Curso “Elaboração de Projetos” (1ª Parte)

Quinta-feira – Dia 01

18:00 as 22:00 – Curso “Condução de visitantes em ambientes culturais” (2ª parte);

18:00 as 22:00 – Curso “Elaboração de Projetos” (2ª Parte)

As inscrições são gratuitas e limitadas, e no final do curso serão entregue os certificados.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook