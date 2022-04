Grajaú também têm ‘Escolas fake’? Entenda o mais novo escândalo no Ministério da Educação de Bolsonaro

Apesar da falta de recursos para terminar 3,5 mil escolas em construção há anos, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a construção de outras 2 mil unidades que servirá apenas para mostrar no palanque da campanha eleitoral deste ano. O projeto não tem recursos previstos no orçamento, o que deve aumentar o estoque de escolas não entregues pelo governo e esqueletos de obras inacabadas.

Entre as 3,5 mil construção inacabadas, o município de Grajaú conta com quatro creches (são elas: Loteamento Frei Alberto Beretta, Bairro Expoagra, Povoado Remanso e Alto Brasil); e duas escolas padrão FNDE no bairro Vila Tucum e no Conjunto Habitacional Joana Batista, deixadas pela gestão do prefeito Mercial Arruda em 2012, seguida da ausência do governo Otsuka em quatro anos.

Mesmo sem orçamentos, os colégios já são anunciados por deputados e senadores aos seus eleitores. O esquema de “escolas fake” tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio de um apadrinhado.

O fundo precisaria ter R$ 5,9 bilhões para tocar todas as novas escolas contratadas. Com o orçamento atual, levaria 51 anos para isso.

Ao priorizar obras novas em detrimento das iniciadas, o governo fere leis orçamentárias. Quer entender melhor o novo escândalo no MEC? Assista o vídeo acima.

ESCOLA A SEREM CONCLUÍDAS EM GRAJAÚ

A escola apresentada no vídeo abaixo, pelo informe publicitário da Prefeitura Municipal de Grajaú, está localizada no bairro Vila Tucum. Essa construção foi deixada pelo então prefeito Mercial Lima de Arruda na sua gestão de (2009 a 2012), e pelo prefeito Júnior de Sousa Otsuka (2013 a 2016), as administrações passadas, receberam várias parcelas dos recursos do convênio, entre eles, até aditivos feitos por emendas parlamentares de deputados federais, e não concluíram a obra.

É importante lembrar que a escola ainda não foi entregue a população grajauense que há 18 anos esperam esse beneficio público para melhoria da educação do município.. Esperamos que seja nesse ano eleitoral.

E AS CRECHES DE GRAJAÚ?

Das cinco creches adquiridas pela gestão do prefeito Mercial (2009 a 2012), a que está localizado do bairro Extrema, foi inaugurada no início do mandato do prefeito Otsuka, e a única que está em funcionamento.

E neste a atual gestão Mercial Arruda (2021 a 2024), anunciou para o dia 25 de março de 2022 a entregue para os grajauenses a tão sonhada creche do bairro Expoagra, localizada Rua da Paz, próximo ao antigo Clube Trevão, só que a solenidade de inauguração não aconteceu, sendo justificada pelo então pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, Ricardo Arruda, ex-secretário municipal de Administração da Prefeitura de Grajaú.