Associação Brasileira de Portais de Notícias promove encontro com profissionais de imprensa do Maranhão

“Estamos partindo para essa missão de mobilizar os jornalistas e profissionais de imprensa em todo o Brasil. A nossa expectativa é de reunir um bom número de colegas na capital do Maranhão. Vamos aproveitar a oportunidade para estreitar as relações com o executivo e o legislativo estaduais para a criação dessa legislação que visa fomentar o jornalismo digital”, explicou José Fernando Vilela, diretor-presidente da Associação Brasileira de Portais de Notícias (ABBP), sobre o encontro no Maranhão que visa criar um braço da ABBP no estado. A reunião ocorrerá no próximo sábado (18), das 17 às 20h, no auditório do Enjoy Coworking, que fica na Lagoa Corporate & Offices.

Sobre a ABBP

Fundada em 2014 na capital da República com o objetivo de organizar o jornalismo digital do País, a ABBP – Associação Brasileira de Portais de Notícias – realiza no próximo sábado, dia 18 de fevereiro, em São Luís, um encontro com profissionais de imprensa do Maranhão. A diretoria quer executar o processo de expansão e consolidação da ABBP, em âmbito nacional.

Reconhecida como entidade representativa dos sites e portais de notícias, a ABBP tem como objetivo fortalecer os veículos de comunicação a elas associados, bem como representá-los juntos a instituições públicas e privadas do território nacional.

Em Brasília, a ABBP é a responsável por cobrar das autoridades o cumprimento da lei distrital que estabelece que 10% dos recursos da publicidade governamental, no âmbito da Administração Direta e Indireta, sejam destinados para os veículos da mídia alternativa. Com isso, os sites e portais da capital federal e dos municípios da região do Entorno do DF passaram a ser vistos pelo mercado publicitário.

No âmbito nacional, a ABBP parte para o desafio de organizar os sites e portais de notícias nos estados brasileiros, articular a criação de uma legislação estaduais e municipais, bem como a sua aplicabilidade por parte dos órgãos e empresas do Poder Público.

Paralelo a esse projeto de organização nos estados, a ABBP também articula a construção de uma legislação no âmbito do Congresso Nacional para que a mídia alternativa seja contemplada pela publicidade governamental dos órgãos e empresas públicas federais.

Serviço:

1º Encontro da ABBP no Maranhão

Dia: 18 de março de 2023 (sábado)

Horário: das 17h às 20h.

Local: Enjoy Coworking – Lagoa Corporate & Offices (Av. Nina Rodrigues, 09, Quadra 14 Ed. Lagoa Corporate & Offices, Torre 01, Sala 901 – Ponta D’areia, São Luís – MA, 65077-300).

Mais informações:

98 – 98865-8067 – Djalma Rodrigues

61 – 98622-9879 – José Fernando Vilela

61 – 98313-1255 – Toni Duarte