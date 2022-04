Carlos Brandão é o novo governador do Maranhão. Sua posse aconteceu no sábado (2), às 16h30, na Assembleia Legislativa, em São Luís. Ele assume o cargo após renuncia de Flávio Dino, que tomou a decisão em obediência à legislação eleitoral, para poder participar do pleito em outubro.

A sessão solene de posse foi realizada no Plenário Nagib Haickel, sob o comando do presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB).

A solenidade foi iniciada com a leitura da Carta Renúncia do governador Flávio Dino, lida pela 1ª secretária da Mesa Diretora, deputada Andreia Rezende (PSB), seguida do juramento à Constituição pelo empossado. O termo de posse foi assinado pelo presidente Othelino Neto, pelas deputadas Andreia Rezende (1ª secretária da Mesa) e Cleide Coutinho (PDT), 2ª secretária, e, também, pelo novo governador. Após a lavratura do ato, o chefe do Parlamento Estadual declarou empossado Carlos Brandão no cargo de governador do Maranhão.

Após a posse na Assembleia, Brandão e Dino participaram da Cerimônia de Transmissão de Cargo no Palácio dos Leões. O mandato vai até o final de dezembro. Antes disso, porém, haverá as eleições gerais de 2022, agendadas para o dia 2 de outubro, em primeiro turno, e 30 de outubro em segundo turno, onde houver.

“É um desafio substituir o governador Flávio Dino, eleito três vezes o melhor governador do Brasil, mas eu diria que não é tão difícil, pois estive sempre ao seu lado, conheço profundamente as políticas públicas do governo, e não tenho dúvida que vamos dar continuidade, pois participei muito de todas as ações e sei como construí-las. E me impus esse desafio, melhorar elas ainda mais”, declarou Brandão.

O novo governador prometeu seguir tratando a educação como prioridade. “Eu acredito muito na educação, pois considero a melhor maneira para libertar as pessoas. Portanto, a educação será uma meta prioritária do nosso governo, não desconsiderando as outras pastas. Entendemos que é importante termos ações fortes na área da saúde, como fizemos uma revolução, criando uma grande rede de UTIs, hemodiálise em todas as regionais. De modo que hoje, podemos entrar num hospital público maranhense e em um privado, e você não sabe qual é a diferença”, comentou.

Perfil

Carlos Orleans Brandão Junior, 61 anos (faz 62 em 2 de junho), nasceu em Colinas (MA), em família de militância política. O pai, Carlos Orleans Brandão, foi médico, professor, deputado estadual, prefeito em São Domingos do Maranhão, secretário de Estado (Saúde) e conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão.

O novo governador é médico veterinário, empresário e servidor público. é um empresário e político brasileiro. Exerceu dois mandatos de deputado federal (2008-2011 e 2012-2014, quando renunciou para assumir a vice-governadoria do Maranhão. Assumiu o governo em 2 de abril, com a desincompatibilização do governador Flávio Dino.

Municipalismo

Na Câmara dos Deputados integrou as mais importantes comissões, frentes parlamentares e conselhos, como titular e suplente. Defensor do Municipalismo, acredita na parceria Estado x Municípios como fator de desenvolvimento regional integrado, o que o fez extremamente identificado com a política implementada pelo ex-governador Flávio Dino.

Tem larga experiência na administração pública, pela ocupação de importantes cargos: Assessor na Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão, Secretário-Adjunto na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Chefe de Gabinete do Vice-Governador do Estado do Maranhão, Secretário de Articulação Política do Estado do Maranhão, Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado do Maranhão, Secretário-Chefe de Gabinete do Governador do Estado do Maranhão. Tem estreita identificação com o empresariado maranhense.