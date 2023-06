Dia C de Cooperar 2023 é celebrado na 2ª edição do Arraiá Somos Coop promovido pelo Sistema OCB Maranhão

A segunda edição do Arraiá Somos Coop “das Cooperativas” realizado no sábado, 17 de junho de 2023 no Multicenter Sebrae em São Luís-MA, reuniu 22 cooperativas do Estado do Maranhão. O evento junino mais esperado do ano promovido pelo Sistema OCB/MA em parceria com a Cooperativa de Trabalhadores em Educação São Marcos – COOPTESM (Colégio São Marcos) teve como tema: São João é Coop “O cooperativismo está em todo lugar. Bora Cooperar!”, em referência ao Dia C de Cooperar celebrado em todo o Brasil, para ajudar as cooperativas a vivenciar concretamente o sétimo princípio do cooperativismo, ‘o compromisso com a comunidade’.

Para fortalecer ainda mais a solidariedade e ajudar quem mais precisa, foi pedido a contribuição de 1kg de alimento não perecível para entrada nessa grande festa celebrativa. Todo alimento arrecadado vai beneficiar instituições filantrópicas que prestam grande serviço em São Luís e enfrentam muitas dificuldades para arcar com os custos da respectiva manutenção.

“Neste dia importante, as cooperativas estão reunidas mostrando o seu potencial econômico e social; por isso estamos realizando uma feira de negócios, oportunizando as cooperativas de expor e vender os seus produtos para a sociedade”, explicou a presidente do Sistema OCB/MA, Aureliana Rodrigues Luz.

Para a superintendente do Sistema OCB/MA, Cynthia Amaral, o Dia C de Cooperar é o momento que as cooperativas realizam ações voltadas para suas comunidades em todo os Estado do Maranhão. “Hoje estamos fazendo a abertura do Dia Internacional do Cooperativismos aqui em São Luís, faremos em Imperatriz com a Unimed e Sicredi; ações em Açailândia com as cooperativas Sicoob, Cooperlandia e Coopertaxi/Açailândia, Cooper/Bom Jesus; as agências do Sicoob Centroleste, sede em Grajaú; Sicoob Balsas, entre outras cooperativados dentro do Estado do Maranhão”, relatou.

Durante a festança que contou com uma programação para lá de animada, houve apresentações e diversas brincadeiras juninas feitas pelos alunos do Colégio São Marcos, além do bonito espetáculo da Companhia BB e do Boi Encantos do Olho d’água. As famílias da comunidade se divertiram com muita música, danças típicas, comidas deliciosas e bebidas. Ao final foi sorteado uma Smart TV 43 polegadas da marca Aiwa com sistema AndroidTV, momento que surpreendeu a todos que compareceram.

“Pela segunda vez estamos reunindo boa parte das cooperativas do nosso estado, isso é muito gratificante; o cooperativismo está se construindo como uma alternativa de negócio muito importante; fazer parte disso tem nos enchidos de orgulho, esperança, e que em equipe podemos construir grandes negócios em nossas cidades”, comentou o professor Eduardo Gonçalves, representante da COOPTESM (Colégio São Marcos).

Para o instrutor de cooperativismo do Sistema OCB Sescoop, Senar e Sebrae, Claudionor Moreira, o evento é um despertar para a cultura da cooperação no Estado do Maranhão. “Hoje para as cooperativas que temos a oportunidade de reunir nesse evento, justifica a razão de se fazer essa Feira de Negócio; cooperativa é negócio, é compra-venda, aquisição e ou outros benefícios oriundos da produção dos seus cooperados; aqui estão os ramos do cooperativismo: turismo/lazer, transporte, educação, saúde, artesanato, agricultura e de crédito que muito tem contribuído para o nosso sistema”, destacou.

Pela primeira vez participando do Arraiá Somos Coop, Alana Miranda da Cooperativa Mista dos Agricultores do Vinagre de Itapecuru Mirim – COOMAVI, agradeceu o Sistema OCB/MA por proporcionar o espaço para que a representatividade feminina apresentasse os seus produtos, que são derivados do coco babaçu, e que fazem parte da cultura maranhense, dando visibilidade ao trabalho da cooperativa junto a sociedade.

Também para o jovem Luís Fernando, representante da Cooperativa de Apicultura e Meliponicultora de Araioses – COMEL ARAYOS, o sentimento foi de gratidão, agradeceu, o apoio do Sistema OCB/MA, e o incentivo do Instituto Federal do Maranhão – IFMA Campus Araioses para que a cooperativa pudesse participar pela primeira vez de uma feira de negócios na capital do estado.

O Arraiá Somos Coop que reuniu várias cooperativas maranhenses que demonstraram comprometimento em transformar vidas e construir um futuro melhor para todos, como também celebrar o Dia C de Cooperar e a cultua do Maranhão, durante o São João foi em sua segunda edição um sucesso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sistema OCB/MA (@sistemaocbma)

Veja as cooperativistas participantes:

Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros, Turismo e Escolar de Bom Jesus das Selvas – COOPER/BOM JESUS

Cooperativa de Apicultura e Meliponicultura de Araioses – COMEL ARAYOS

Cooperativa de Trabalho e Produção Encanto das Flores da Raposa – COOPEFLORES

Cooperativa de Qualidade de Vida dos Propagandistas e Vendedores do Estado do Maranhão – COOPEGQV

Cooperativa Mista dos Agricultores do Vinagre de Itapecuru Mirim – COOMAVI

Cooperativa dos Condutores Autônomos do Transporte Público Alternativo de Passageiros, Escolar e Turismo de Açailândia – COOPERLANDIA

Confederação Nacional das Cooperativas Médicas – UNIMED

Cooperativa de Trabalhadores em Educação São Marcos – COOPTESM (Colégio São Marcos)

Cooperativismo mais unido e mais forte em todo o Brasil – SOMOSCOOP

Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área Alimentícia e Eventos do Estado do Maranhão – COOPEVENTOS

Cooperativa de Rádio móvel dos Condutores Autônomos e Taxistas do Maranhão – RÁDIO TÁXI UNIÃO

Cooperativa dos Taxistas e Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários se Açailândia – COOPERTAXI AÇAILÂNDIA

Cooperativa de Trabalho dos Artesãos do Estado do Maranhão – LUZ E ARTE

Cooperativa de Trabalho Coleta e Recuperação de Resíduos da Vila Maranhão – COOPVILLA

Cooperativa de Turismo do Maranhão – COOPTUR

Cooperativa de Consumo dos Profissionais da Propaganda Médica do Estado do Maranhão – COOPCONPROPAGA

Cooperativa de Trabalho, Produção de Bens, Serviços do Brasil – COOPBRAS

Cooperativa de Consumo dos Bancários de São Luís-MA – COOPCONSUBANSLMA

Cooperativa dos Hortifrutigranjeiros do Maranhão – COHORTIFRUT

Cooperativa Maranhense de Turismo – COOPTURISMO

Sistema de Crédito Cooperativo – SICREDI

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil – SICOOB (Centroleste, Sul Maranhense e Oeste Maranhense)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Grajaú de Fato (@grajaudefato)

Compartilhe isso: Twitter

Facebook