Governo do Maranhão divulga Expoagra no calendário de eventos agropecuários de 2023

Conforme a Portaria de n° 48, de 29 de Março de 2023 do Governo do Maranhão, a 44ª edição da Exposição Agropecuária de Grajaú e Região será de 22 a 30 de julho de 2023. A Ascigra (Associação Agropecuária de Grajaú) já começou a divulgação dos shows do evento que promete ser um dos melhores do ano.

Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sagrima), o primeiro evento a ser realizado será o AgroBalsas, que ocorrerá no período de 16 a 20 deste mês, na Fazenda Sol Nascente, no município de Balsas, Região Sul do Estado.

Ao todo, estão previstos 19 eventos agropecuários para o ano de 2023. As feiras e exposições contarão com apoio do Governo do Maranhão, que visa a geração de renda e o aumento da produtividade para o setor dentro do Estado.

Durante as feiras, o Governo do Estado, por meio de suas secretarias e órgãos, apresenta aos visitantes seus principais serviços e programas voltados para os produtores rurais em diversas áreas, além de promover cursos de capacitação, palestras, entre outras ações.

Confira o calendário das feiras agropecuárias de 2023:

– AgroBalsas (Balsas) – 16 a 20/05/2023

– Expo-Flores (Caxias) – 19 a 28/05/2023

– 8ª AgroLoreto (Loreto) – 02 a 03/06/2023

– Festival do Abacaxi (São Domingos do Maranhão) – 21 a 24/06/2023

– 53º Expoimp (Imperatriz) – 08 a 16/07/2023

– Expofran (Porto Franco) – 15 a 23/07/2023

– 44ª Exposição Agropecuária de Grajaú e Região (Grajaú) – 22 a 30/07/2023

– ExpoCodó (Codó) – 29/07 a 06/08/2023

– Sinpra (Açailândia) – 05 a 13/08/2023

– 16º Agrofeira de Bacabal (Bacabal) – 16 a 20/08/2023

– Festival Maranhense da Cachaça, Cultura e Sabores (São Luís) – 31/08 a 02/09/2023

– 63º Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão (São Luís) – 03 a 10/09/2023

– ExpoVargem (Vargem Grande) – 27/09 a 01/10/2023

– Feagro (Imperatriz) – 04/10 a 07/10/2023

– I ExpoBarra (Barra do Corda) – 06 a 07/10/2023

– ExpoITA (Itapecuru-Mirim) – 13 a 15/10/2023

– Feira Agropecuária dos Produtores Rurais de Santa Rita (Santa Rita) – 20 a 22/10/2023

– ExpoCapril (Bequimão) – 08 a 12/11/2023

– ExpoChapadinha (Chapadinha) – 01 a 03/12/2023