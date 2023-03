Governador Carlos Brandão anuncia aumento a professores contratados

O governador Carlos Brandão (PSB), anunciou na manhã desta segunda-feira (13), por meio de suas redes sociais, que o Estado concederá aumento salarial a professores contratados do Maranhão.

Segundo ele, esses profissionais passam a ter salários de R$ 2.210,28 para 20h, e R$ 4.420,55 para 40h. Os valores serão retroativos a janeiro.

Em relação aos professores efetivos, o nosso @GovernoMA permanece com transparente e aberta negociação, inclusive com audiências marcadas para hoje no Ministério Público e no Tribunal de Justiça. Encontraremos o melhor caminho!

— Carlos Brandão 🇧🇷 (@carlosbrandaoma) March 13, 2023