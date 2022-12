Grajaú é palco do Universo IFMA 2022

De 21 a 25 de novembro de 2022, aconteceu de forma presencial no Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) de Grajaú-MA, o Universo IFMA, um evento promovido pela a instituição educacional, com a participação de alunos de todos o Campus do Maranhão.

O auditório do Campus Grajaú, teve máxima lotação ao receber na segunda-feira, 21 de novembro, gestores, professores, alunos, autoridades e comunidade em geral na solenidade de abertura do Universo IFMA 2022.

Foram duas semanas de mistura de ciência, consciência e arte, vivenciados no XII Seminário da Consciência Negra, no 5º Encontro de Arte Conexões Artísticas (ENARTE), e na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SEMIC). A programação contou com rodas de diálogos, relatos de vivências nas diversidades, conferências, comunicações orais, oficinas temáticas, minicursos, seminários, feira gastronômica e atividades sequenciadas e concomitantes (Atrações Culturais: Danças e Músicas (samba, hip hop, reggae e tambor de crioula).

O reitor do IFMA, Carlos Cesar Teixeira Ferreira, falou sobre o desafio de reunir três grandes eventos em um só ambiente. “A cidade de Grajaú hoje representa no Maranhão a ciência, a resistência às discriminações, representa também a arte e a cultura, tudo unido dentro do evento [Universo IFMA] do Instituto Federal do Maranhão”, explicou.

Na palestra de abertura, o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), André Luís dos Santos Silva, explanou sobre a Ciência, Tecnologia e Inovação e as contribuições para o desenvolvimento social e econômico da nação.

Para o aluno Luan, do curso técnico de Agropecuária do Campus Grajaú, conta que o Seminário da Consciência Negra, teve várias atividades importantes, uma delas, foi a exposição das comidas africanas trazidas para o Brasil, que hoje são muito consumidas pela população. Durante o evento os alunos e servidores do IFMA, e visitantes da comunidade grajauense puderam descobrir as origens desses alimentos que muitos comem frequentemente.

O Universo IFMA é um espaço de divulgação e promoção do conhecimento científico produzido no âmbito do Instituto Federal do Maranhão, uma contribuição para a democratização das pesquisas e formação de novos pesquisadores.

POR: Erika Batista Ivo Marques (Estudante do 9º período de Letras da Universidade UNASP).