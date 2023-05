Seduc divulga Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores para atuarem na Educação Básica das modalidades Campo e Quilombola

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (5), o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores para atuarem na Educação Básica das modalidades Campo e Quilombola.

O seletivo visa a Contratação Temporária de professores e formação de Cadastro de Reserva (CR), para atuarem na Educação do Campo e na Educação Escolar Quilombola. Serão ofertadas 398 (Trezentas e noventa e oito) vagas.

As inscrições para o presente Processo Seletivo Simplificado serão realizadas a partir das 00:00h do dia 10 de maio de 2023 até às 23h e 59min do dia 19 de maio de 2023, exclusivamente via internet, no site http://sistemas.educacao.ma.gov.br/seletivodocente.

O Processo Seletivo Simplificado constará de Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional Docente, realizado em etapa única e não haverá pagamento de taxa de inscrição.

Para mais informações, consulte o Edital no site da Secretaria (https://www.educacao.ma.gov.br/).