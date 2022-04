Apoiadores de Felipe Camarão em Grajaú parabenizam pela indicação de vice-governador na chapa de Carlos Brandão

O grupo de apoiadores em Grajaú do pré-candidato a deputado federal, o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão (PT), recebeu com alegria a notícia de sua indicação pela Direção Estadual do Partido dos Trabalhadores para compor a chapa como vice na pré-candidatura de Carlos Brandão (PSB) ao governo do Maranhão.

“Ao longo do seu trabalho, especialmente a frente da Secretaria de Estado da Educação, o companheiro Felipe Camarão, demostrou compromisso com os maranhenses, ao desempenhar com qualidade, a gestão de uma das pastas mais importantes do Governo Flávio Dino, elevando os índices educacionais e promovendo políticas de educação para mudar nosso estado. Por tudo isso e muito mais, é um homem preparado para comandar o estado ao lado de Carlos Brandão”, destacou o grajauense Jorge Hilário.

O anúncio foi oficializado na tarde quinta-feira (31/03), na sede do Partido, no Cohafuma, em São Luís, e contou com as presenças do governador Flávio Dino e o vide Carlos Brandão, e de muitos apoiadores, a exemplo do ex-secretário de Estado do Agricultura, Luiz Henrique Lula da Silva que é também secretário Estadual de Formação do PT MA e Dirigente Nacional do Partido.

“Vamos juntar a experiência com a juventude”, disse Carlos Brandão ao exaltar as qualidades de Camarão, reconhecendo seu trabalho na condução da Secretaria de Educação ao longo destes anos.

“Nossa decisão em torno do nome do vice-governador levou em conta a expressão política e atuação dentro do partido. Essas duas particularidades foram essenciais no diálogo em torno da escolha de Felipe Camarão”, afirmou Francimar Melo, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores.

Saiba mais

Felipe Camarão está há seis anos à frente da Secretaria de Educação, e é o mais longevo na pasta. O secretário comandou o Programa Escola Digna, um dos carros chefes do governo Flávio Dino, como também a criação das Escolas de Tempo Integral que estão mudando a realidade educacional no estado.

Felipe Camarão sempre foi engajado na política. Jovem, o ex-secretário de Educação do Governo do Estado do Maranhão também foi presidente da Fundação da Memória Republicana do Brasil, membro titular do Fórum Nacional de Educação (FNE) e professor da Universidade Federal do Maranhão. É, ainda, membro da Academia Ludovicense de Letras e sócio do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão.