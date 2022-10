Grajauense Ricardo Arruda é eleito deputado estadual com 42.056 votos

Após 20 anos, o município de Grajaú e região elegeu seu segundo deputado estadual, Ricardo José Sá Forte de Arruda pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com 42.056 (1,14%) dos votos válidos do eleitorado maranhense.

Ricardo Arruda é filho do prefeito de Grajaú, Mercial Lima de Arruda (MDB) que ocupa o 5º mandato de prefeito municipal desde 1982, e nas últimas eleições municipais obteve 17.289 50,18%) dos votos válidos. Ele também foi deputado estadual por dois mandatos consecutivos.

Em Grajaú, Ricardo teve 19.045 (53,83%) dos votos válidos confirmando a liderança política do seu pai no município, e a união de várias lideranças em torno do seu projeto político. Ele teve o apoio de 13 vereadores, entre eles, o da presidente da Câmara Municipal de Grajaú, vereadora Elany Jorge.

Logo após a confirmação de sua vitória, Ricardo acompanhado de correligionários esteve no Cartório Eleitoral Juiz Eduardo Nava para saúda os funcionários da Justiça Eleitoral e parabenizar pelo bom andamento do pleito eleitoral. Na ocasião falou ao povo grajauense por meio da Rádio Cidade FM que transmitia a totalização dos votos.

O novo deputado estadual disse que será um deputado presente, atuante, e que vai representar os interesses não só de Grajaú, mais de toda a região. Agradeceu a votação expressiva dos filhos de sua terra, como também de outras cidades do estado.

Ainda na noite do domingo (2), apoiadores foram as ruas em passeata para festejar a vitória de Arruda.

Mercial Arruda 2 mandatos de deputado estadual

Mercial Lima de Arruda, foi o primeiro deputado estadual eleito em 1994 com 13.140 (1%) dos votos válidos do estado, pelo Partido da Frente Liberal (PFL), o segundo mandato para cadeira legislativa maranhense veio nas eleições gerais de 1998 com 20.321 (1,171%) dos votos válidos pelo mesmo partido.

Na tentativa de reeleição e um terceiro mandato pelo PFL, Mercial não teve sucesso, obteve 15.988 (0,661%) dos votos válidos. O motivo da derrota foram os 13.289 (0,550%) votos do então ex-prefeito de Grajaú Milton Gomes dos Santos pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).