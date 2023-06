Militante petistas de Grajaú participam de Encontro Regional do PT MA

O Partido dos Trabalhadores no Maranhão segue realizando encontros regionais para orientar os diretórios municipais as se organizarem para as eleições municipais de 2024 e para defender o governo Lula nos mais diversos espaços de atuação.

Os encontros regionais que já estão na 4 edição, foram sediados nos municípios de Pinheiro (regional Baixada), Cururupu (regional Litoral), Dom Pedro ( regional Central) e Coroatá (regional Mearim) e contaram com centenas de filiados, dirigentes nacionais, estaduais e dos diretórios municipais do Partido, secretários e gestores que estão no Governo Estadual, parlamentares, o vice-governador Felipe Camarão, e representantes de movimentos sociais.

Representando a presidente do diretório Municipal do PT de Grajaú, Simone Almeida, participaram do encontro em Dom Pedro no sábado (02/06/2023), a tesoureira do PT local, Tatiane Almeida; o ex-presidente e jornalista, Francisco Matias; o secretário de comunicação, Diegon Viana, e demais filiados. Os militantes petista de Grajaú foram acolhidos por Kelly Araújo que é membra do diretório municipal e estadual, atualmente secretária Estadual de Organização e secretária-Adjunta do Índice de Desenvolvimento Humano-IDH da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular.

O vice-governador e secretário de Educação, Felipe Camarão que está em missão internacional, em vídeo saudou os presentes no encontro que aconteceu no auditório do Colégio Complexo em Dom Pedro.

“Os encontros regionais são importantes não apenas para discutirmos as eleições de 2024 e 2026, mas também para apresentarmos as ações do nosso governo Carlos Brandão para melhorar a vida das pessoas. São também oportunidades para ouvirmos a nossa base e ajudarmos o nosso Partido a ampliar a representação municipal. Parabéns ao presidente Francimar e a toda a direção estadual do nosso Partido e a todos vocês que têm participado desse encontro. Sigamos unidos e fortes. Avante!”, falou Camarão.

Uma das prioridades definidas pela Secretaria Nacional de Organização do PT para as eleições de 2024 é estimular a participação das mulheres no processo eleitoral, com candidaturas fortes e competitivas e também organizar os territórios de base com a mobilização dos filiados para participarem ativamente da vida partidária. O ciclo de encontros regionais segue até o mês de agosto, quando ocorrerá um grande Encontro Estadual com a participação da presidente do PT Nacional, a deputada federal Gleisi Hoffman.

