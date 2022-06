Pré-candidato a vice-governador pelo PT Felipe Camarão envia recado aos amigos de Grajaú

O grupo de apoiadores em Grajaú do pré-candidato a vice-governador do Maranhão na chapa de Carlos Brandão, recebeu nesta semana, uma bonita e alegre saudação de Felipe Camarão (PT), ex-secretário de Estado da Educação.

No recado em vídeo, Camarão fala de sua alegria de ser escolhido oficialmente pela militância petista para ser o candidato a vice-governador na chapa do atual governador do Maranhão, Carlos Brandão.

“Olá, meu amigo Jorge Hilário, minha amiga Hedilana, e todos vocês ai de Grajaú. Um beijo no coração; Tô muito feliz pela minha escolha pelo PT, de compor essa chapa vitoriosa com Lula, Brandão, Flávio Dino, e Camarão, para o bem do Maranhão; Conto todos e todas ai de Grajaú. Vamos juntos, vamos à vitória”, disse.

Para o grajauense Jorge Hilário, que a frente do grupo de apoiadores de Camarão em Grajaú disse ser uma honra em fazer parte deste novo projeto.

“Felipe é um jovem corajoso, e que tem um futuro maravilhoso; com ele, renovamos nossas esperanças de um Maranhão melhor, pois ao longo do seu trabalho, em especial a frente da Secretaria de Estado da Educação, ele demostrou compromisso com os maranhenses, ao desempenhar com qualidade, a gestão de uma das pastas mais importantes do Governo Flávio Dino, elevando os índices educacionais e promovendo políticas de educação para mudar nosso estado”, explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Grajaú de Fato (@grajaudefato)

No domingo (05/06), Camarão foi confirmado pelo PT como candidato a vice-governador na chapa do governador Carlos Brandão. “Sou homem de grupo e sempre disposto entrar em campo, quando e na posição que o time estiver precisando”, disse em seu discurso a militância petista reunida no Encontro Tático Eleitoral do Partido dos Trabalhadores do Maranhão nos dias 05 e 06 de junho de 2022.

Na corrida eleitoral, o petista tem alguns trunfos valiosos: é jovem com ampla experiência administrativa, tem carisma, grande apelo popular e conquistou boa reputação entre as mais diferentes correntes políticas no Maranhão.

Secretário de Estado da Educação durante a maior parte do governo Flávio Dino, Camarão tem agora a missão de ser o rosto e a voz de Lula no Maranhão. PT e PSB estão juntos tanto na disputa presidencial quanto no Maranhão.

Felipe disse ainda que deseja contribuir ativamente com o governador Carlos Brandão e ajudá-lo a continuar o trabalho de transformação do Maranhão, iniciado por Flávio Dino.