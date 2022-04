Governador Carlos Brandão dá posse a novos secretários

O governador Carlos Brandão vai dar posse aos novos secretários de Governo, em cerimônia nesta quarta-feira (6), no Palácio Henrique de la Rocque, Jardim Renascença, a partir das 16h. Na ocasião, também será dada posse a presidentes de órgãos da gestão estadual no Governo do Maranhão.

Serão empossados, chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira; o vereador e presidente da Câmara Municipal de São Luís, Paulo Victor, na Secretaria de Estado da Cultura; na Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Amanda Costa; na Secretaria de Estado do Turismo, Paulo Matos; Naldir Lopes na Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.

Tiago Fernandes assume a Secretaria de Estado da Saúde; Luís Fernando assume a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento; José Reinaldo Tavares toma posse na Secretaria de Estado de Programas Estratégicos; Joslene Rodrigues assumirá a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano.

Na Secretaria de Estado da Educação, Leuzinete Pereira; na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Raysa Queiroz; na Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia toma posse Cassiano Pereira; a Secretaria de Estado de Relações Institucionais terá comando de Silvia Carla Ferreira.

O secretário de Estado da Segurança Pública será o coronel Silvio Leite; o coronel Humberto Aldrin assume a chefia do Gabinete Militar; no comando geral da Polícia Militar, o coronel Emerson Bezerra; e no subcomando da PM, o coronel Aritanã Lisboa. O Coronel Célio Roberto será o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

Na Secretaria de Estado da Infraestrutura assume Aparício Bandeira; no Desenvolvimento Social passa a ser Paulo Casé; Davi Telles vai comandar a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; à frente da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores estará Pedro Chagas; e a Secretaria de Estado de Transparência e Controle será comandada por Raul Mochel.

A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar ficará com Diego Rolim; na Secretaria Extraordinária da Região Tocantina, Paulo Sérgio Rodrigues; na Secretaria de Estado de Articulação Política, Rubens Pereira; e na Secretaria de Estado Extraordinária de Articulação de Políticas Públicas, Cynthia Mota.

Na presidência da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (Emserh), Marcello Duailibe; na presidência da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), Marcos Aurélio Freitas; na Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED), Cauê Aragão; no Departamento de Trânsito do Maranhão estará à frente Hewerton Pereira; na presidência do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma), Anderson Ferreira; Sorimar Amorim toma posse na presidência da Fundação da Criança e do Adolescente (Funac); Sérgio Sombra fica na Junta Comercial do Estado do Maranhão; e Rodrigo Maia conduzirá a Procuradoria Geral do Estado.

Diego Galdino fica no comando da Secretaria de Estado de Governo. Lília Raquel será a responsável pela Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária. Karina Lima responderá pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial.

A Secretaria de Estado da Comunicação Social segue sob o comando de Ricardo Cappelli. A jornalista Aline Cristina continuará chefiando a assessoria, com status de secretária. Célia Salazar será a secretária de Estado da Mulher.

André Santos será o Diretor-Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Já o Diretor-Geral do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão será Alex Oliveira.