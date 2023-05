Governo do Estado entrega obras e anuncia mais investimentos em comemoração aos 212 anos de Grajaú

O aniversário de 212 anos de Grajaú foi marcado pela entrega de diversas obras do governo do Estado. Neste sábado (29), o governador Carlos Brandão inaugurou equipamentos públicos que promovem lazer, desenvolvimento socioeconômico e garantem abastecimento de água. Na ocasião, também houve a assinatura do protocolo de cooperação técnica para implantação de uma Estação Tech.

“Mais um dia de muito trabalho. Hoje, aqui em Grajaú, comemorando 212 anos de emancipação política, fiz questão de estar presente. É um momento para comemorar, inaugurar obras do Estado e também obras do município. Esse é o nosso governo. Um governo parceiro, de união, unidade que pensa na população. Um governo trabalhando para melhorar a vida das pessoas”, disse o governador Carlos Brandão.

“Nós estamos muito felizes pelos presentes maravilhosos dados para Grajaú nestes seus 212 anos. Agradeço ao governo do Estado e a todos que ajudaram na realização de tantos benefícios e inaugurações neste dia especial”, agradeceu o prefeito de Grajaú, Mercial Arruda.

Praça da Família

Avaliada em quase R$1,5 milhão, a Praça da Família é uma obra da Secretaria de Estado de Governo (Segov), sendo um novo espaço de lazer para os grajauenses. O local conta agora com rampas de acessibilidades, brinquedos e equipamentos de academia, mesas de dama. Além disso, houve a reforma da quadra poliesportiva e da quadra de areia.

A grajauense Fabiana Arruda, que é dona de um quiosque na Praça da Família, falou da importância da obra. “Foi muito gratificante para mim e para a minha família e meus companheiros, pois trabalhamos há muitos anos aqui. Essa obra só ajudou mais a população e nós vendedores, pois além de beneficiar a cidade, melhorou o sustento da nossa família”, contou.

Inauguração do SINE

Em parceria com a prefeitura de Grajaú, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Economia Solidária (Setres), entregou uma agência do SINE em Grajaú. O local será responsável pela implementação das políticas públicas de emprego, trabalho e renda no município, contribuindo para o seu desenvolvimento socioeconômico da região e funcionará na rua Patrocínio Jorge, no centro da cidade.

“É o 18º SINE no Maranhão. A inauguração acontece em um momento que o estado avança na empregabilidade e emprego de qualidade. No mês de março, nós tivemos os resultados do Caged que mostraram mais de dois mil novos postos de trabalho. E toda vez que abrimos o novo SINE, a perspectiva de aumentar o emprego amplia”, ressaltou o secretário da Setres, Luiz Henrique.

Entrega do Sistema de Abastecimento de Água do Quilombo Santo Antônio dos Pretos

O governo do Estado, por meio do governador Carlos Brandão, realizou a entrega do Sistema de Abastecimento de Água do Quilombo Santo Antônio dos Pretos, implantado pela Secretaria de Estado das Cidades do Maranhão (Secid). Foram investidos mais de R$ 339 mil.

A ação faz parte do programa Maranhão Quilombola. O recurso investido foi destinado para execução do sistema de captação por meio da perfuração de poço tubular profundo, com execução de rede distribuição e ligações domiciliares, além da implantação de um reservatório elevado do tipo caixa d’água, casa de bomba e urbanização civil contemplando a construção de muro de proteção, aplicação de pintura e implantação de portão de acesso.

Implantação Estação Tech

O governo do Estado e a prefeitura de Grajaú assinaram um protocolo de cooperação técnica para implantação da Estação Tech. As Estações Tech são espaços descentralizados de inclusão digital e capacitação tecnológica. Funcionam com infraestrutura de laboratórios makers, para permitir a inclusão digital da população.

São realizadas atividades de formação e aproximação digital com as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Cada Estação Tech é composta por dez computadores conectados à internet, uma impressora 3D e uma Smart TV.