OAB/MA e a OAB Subseção de Grajaú divulga nota de pesar pela morte do advogado Ricardo da Luz

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA), e a OAB Subseção Grajaú, solidarizam-se com a classe advocatícia, familiares e amigos do advogado Ricardo da Luz Oliveira (OAB 15.588), falecido no último domingo, 18/12.

Ao tomar conhecimento da morte do advogado, a Seccional Maranhense, por meio da Comissão de Assistência, Defesa e Prerrogativas do Advogado, entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para acompanhar o caso e solicitar celeridade nas investigações.

Dr. Ricardo da Luz era um advogado criminalista atuante na Subseção de Grajaú e demais regiões.

Nesse momento de dor e consternação, a Subseção Grajaú presta seu apoio a todos os familiares e amigos enlutados.

O velório acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores de Grajaú, no dia 19/12, a partir das 11h.

Grajaú (MA), 18 de dezembro de 2022

Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Grajaú