ACADEPOL-MA FIRMA PARCERIA COM MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO PARA VIABILIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO

POR: ASCOM-PCMA

Na última quarta-feira(23), foi realizada na sede da Escola Superior do Ministério Público Estadual do Maranhão em São Luís, uma reunião entre gestores da Academia de Polícia Civil do Estado do Maranhão(ACADEPOL) e do Ministério Público do Maranhão(MPMA), com o objetivo de firmar parceria para viabilização de cursos de capacitação e eventos relacionados a temática de investigação de homicídios para seus servidores. A futura parceria consistirá inicialmente na apresentação de um Planejamento Pedagógico que será objeto de discussão e aprimoramento para execução definitiva do projeto.

Participaram dessa segunda conversa, o diretor da Acadepol, Cristiano Moreira F. Albuquerque; Walter Costa dos Reis, chefe de Departamento de Ensino; o delegado de Polícia Civil e professor da Academia, Lucio Rogério dos Reis; Sandro Lobato, promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Júri no MPMA e Karla Adriana Holanda Farias Vieira, diretora da Escola Superior do MPMA.