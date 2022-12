Advogado grajauense é encontrado morto dentro de veículo na zona rural do município de Grajaú

O advogado criminalista Ricardo da Luz Oliveira foi encontrado morto com vários tiros, por volta das 19h do último domingo (18/12), na BR-226, na Estrada do Alto do Coco, povoado entre os municípios de Itaipava do Grajaú e Grajaú-MA.

O corpo do advogado que residia em Grajaú e era Procurador da Prefeitura de Itaipava do Grajaú, foi encontrado dentro do próprio carro, uma caminhonete VW Amarok, de cor preta e placa OMT-0970. O carro estava metralhado de balas. Segundo o delegado que participa das investigações, Daniel Antunes, o veículo do advogado foi encontrada com várias perfurações de arma de fogo. Ele acrescentou que a perícia já realizou um levantamento sobre o local do crime.

O corpo de Ricardo Luz foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Imperatriz, para o exame pericial. “O local havia várias marcas de tiros, como já foi divulgado, e foi encontrado o corpo do advogado, que foi enviado ao IML, em Imperatriz, para ser submetido a exame pericial. Uma equipe de investigadores da Polícia Civil também foi ao local para fazer os primeiros levantamentos e saber quem tinha contato com ele. Fez apreensão de objetos, que são procedimentos de praxe.”, explicou Antunes.

O delegado informou que as investigações ainda vão contar com o apoio da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de São Luís, a fim de ajudar nas investigações do crime.