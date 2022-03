EM SANTA HELENA, OPERAÇÃO RESGUARDO PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRAR UMA ADOLESCNTE DE 14 ANOS DE IDADE

POR: ASCOM-PCMA

Na manhã desta sexta-feira(25), a Polícia Civil do Maranhão deflagrou mais uma etapa da Operação Resguardo na cidade de Santa Helena, onde foi possível prender em flagrante um homem suspeito de estuprar uma menor de 14 anos de idade no Povoado Bom Jardim.

De acordo com as investigações, o homem convivia maritalmente (na condição de companheiros) com a menor há aproximadamente 4 meses. As investigações tiveram início a partir de denúncias apontadas pelo Conselho Tutelar de Santa Helena a respeito do caso.

Após diligências, a Polícia Civil de Santa Helena intimou o suspeito a comparecer à delegacia, onde após suas declarações o homem foi preso em flagrante por confirmar os fatos investigados pela equipe de Santa Helena. O suspeito será encaminhado ao presídio onde aguardará à disposição do Poder Judiciário.