Médico é encontrado morto próximo a carro em lago na MA-014

Na manhã deste sábado (5), a Polícia Civil encontrou o corpo de um médico próximo de um carro que teria se acidentado e caído em um lago nas margens da MA-014, na região conhecida como ‘Mucura’, próximo a Vitória do Mearim, a cerca de 180 km de São Luís.

O médico foi identificado como Antonio Carlos Vieira de Aguiar Segundo. O corpo estava próximo à porta do banco traseiro e com uma corda amarrada no pescoço. No entanto, apesar da hipótese de suicídio, a polícia também acredita que pode ser um caso de homicídio, no qual o assassino tentou forjar a cena do crime.

O delegado regional de Viana, João Firmo, informou ao g1 que o corpo do médico será periciado e que há várias hipóteses para o crime, mas que ainda serão aprofundadas.