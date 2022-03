Operação Carnaval: PMMA reforça ações no interior do Estado

Nesta segunda-feira (28) de carnaval, A Polícia Militar do Maranhão (PMMA) realiza ações ostensivas e preventivas para garantir a segurança e tranquilidade nos dias do feriado de carnaval. Em todo o Estado as Unidades montaram barreiras em pontos especiais, rondas, abordagens a pessoas e veículos, incursões, entre outros.

Planejada estrategicamente pela PMMA, a operação “Carnaval Seguro 2022” vem reforçar o policiamento em vários pontos, aumentando o número de abordagens e barreiras, alçando resultados positivos no combate à criminalidade, com apreensões de drogas e armas de fogo em todo o Estado, além de prisões de suspeitos.