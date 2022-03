OPERAÇÃO CARNAVAL: POLICIAIS DO 14ºBPM PRENDEM INDIVÍDUO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO

Neste domingo (27), por volta das 2:45hs, a guarnição da VTR da CAFETEIRA estava na entrada do bairro Bom Jesus e foi abordada por duas (2) pessoas que alegaram tentativa de assalto nas proximidades do HARAS HOTBEL, de posse das características do indivíduo os militares deslocaram-se para averiguar, obtendo êxito em localizar o suspeito que ao ser abordado, tirou da cintura o armamento caseiro apresentado e jogou dentro do pátio da firma JV-LIDERAL, foi franqueada pelo vigilante do local a entrada dos policiais desta guarnição para localizar o armamento jogado pelo o suspeito, obtendo êxito na busca.

O individuo conduzido ofereceria aos militares a quantia de R$ 100,00 reais. Diante do exposto o indivíduo e o armamento foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para procedimentos legais.