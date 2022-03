Operação Carnaval Seguro : armas e substância semelhante à maconha são apreendidas em Santo Amaro

Na manhã desta terça-feira (01), durante a Operação Carnaval Seguro, policiais da 3ª Companhia do 2° BPTur intensificaram as abordagens no Povoado Boa Vista, em Santo Amaro. Durante o policiamento ostensivo, os policiais realizaram revistas pessoais e veiculares, com o objetivo de preservar a ordem pública.

As ações resultaram nas apreensões de entorpecentes e armas brancas (objetos perfurocortantes) que poderiam ser utilizados em práticas criminosas

Segundo informações do 2⁰ BPTur, major Ramon, durante a Operação foram apreendidos oito facas, três papelotes com substância semelhante à maconha, além de pólvora, utilizada em arma de fogo do tipo “bate bucha”.