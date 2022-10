19ª Agência do Sicoob Centroleste é inaugurada na cidade de Arame-MA

“No Sicoob, os associados são donos. Antes de mais nada, participam das decisões e dos resultados em uma organização administrada democraticamente, possibilitando a todos, excelentes taxas, rendimentos maiores e o recebimento das sobras líquidas apuradas ao término de cada período. Os depósitos nas cooperativas contam com a proteção do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, o FGCoop. O Sicoob é porta de entrada para o desenvolvimento local, pois o dinheiro fica no município.”, explicou o presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga, durante cerimônia de inauguração da 19ª agência da cooperativa no município de Arame-MA.

A solenidade que aconteceu na noite da quinta-feira (20/10/2022) na Avenida Ulisses Guimarães, 1011, bairro Centro, contou com a presença dos novos associados, membros dos conselhos de administração: José Heraldo (vice-presidente), Antonio Ronaldo e Orlando Barros; diretores da cooperativa: Jadson Sales Lima (diretor Organizacional e Riscos), Maria da Paz Luz da Silva Marque (diretora Executiva); funcionários: Daniela Rodrigues da Silva (gerente da agência), Valtevir Rabelo Rodrigues, Roberto Costa Sousa e Kariane dos Santos Silva; entidades de classes parceiras, e autoridades civis e eclesiásticas.

Para o prefeito de Arame, Pedro Fernandes Ribeiro que marcou presença com todo o secretariado e assessores municipais, a agência do Sicoob está se instalando em um bom momento, já que sua administração está discutindo projetos que permitirá que o município se desenvolva.

“É muito importante a vinda da Sicoob porque é uma cooperativa que oferece linhas de crédito aos micros e pequenos empresários com taxas de juros menores. Isso faz com que a economia se fortaleça. O desenvolvimento do Arame passa pela construção de estradas, instalação de energia elétrica e criação de indústrias, para isso precisamos de crédito.”, disse Fernandes. O prefeito lembrou de seu primeiro encontro com o presidente do Sicoob, quando foi solicitar e propor parceria para a instalação da cooperativa no município.

O chefe do poder legislativo municipal, o vereador presidente da Câmara, Sidney Costa Barbosa, falou que chegada do Sicoob, só confirmava o rumo do desenvolvimento que o município está passando.

Edinaldo Costa, presidente da Associação Comercial de Arame, externou sua alegria pela inauguração da agência no município. “Nossa cidade só tem a ganhar com a chegada do Sicoob; já sou cooperado em Grajaú, e sei o quanto essa cooperativa tem nos ajudado, especialmente nos momentos mais difíceis que passou o país”.

Representando os anfitriões da noite, e os que estarão na condução da nova agência, a gerente Daniela Rodrigues da Silva agradeceu a presença de todos, o apoio da sua família, a parceria da Prefeitura Municipal de Arame, a confiança e credibilidade dada a ela pelo conselho de administração e diretoria do Sicoob. Convidou a todos os aramenses a fazerem parte do sistema cooperativista, que irá contribuir com o desenvolvimento do município.

Promover o desenvolvimento econômico das pessoas e da comunidade. Essa é a proposta da nova agência da rede Sicoob em Arame que foi inaugurada com as bênçãos de Deus. O seminarista Ítalo José Pires Cruz (Paróquia São Francisco de Assis), e o pastor Bartolomeu Júnior (Igreja Assembleia de Deus), dirigiram a mensagem espiritual, pois “nada em nossa vida tem sentido, se não houver Deus presente em tudo aquilo que fazemos”.

A cerimônia seguiu com execução do Hino Nacional Brasileiro; apresentação dos funcionários, autoridades, convidados, conselheiros e diretores do Sicoob Centroleste. Na ocasião foram apresentados aos presentes Paulo Donizzete, sócio fundador da agência de Grajaú; seu filho, Guilherme Borges, arquiteto responsável pelo projeto da agência; Taylon Alencar Leandro, engenheiro civil; Eduardo Borges, técnico responsável pela Tecnologia da Informação do Sicoob; Ana Alice Leda de Arruda, gerente da agência de Sítio Novo e funcionários.

O momento forte da festa foi quando a mestre de cerimônia, Maiana Pereira de Melo, convidou os sócios fundadores da agência de Arame-MA, a ficarem de pé. “Convido a todos que os recebam com uma calorosa salva de palmas, pois são eles a razão da existência desta agência”, afirmou.

Com mais de 6,5 milhões de cooperados, a rede Sicoob conta com mais de 3,8 mil agências em todos os estados do País. Com o descerramento da fita de inauguração, a agência do Arame passa ser a 19ª da cooperativa Centroleste que está presente em mais 15 municípios do Maranhão, com sede na cidade de Grajaú (1 agência), e agências em Sítio Novo (1), Formosa da Serra Negra (1), Barra do Corda (1), Tuntum (1), Presidente Dutra (1), Pedreiras (1), Bacabal (1), Codó (1), Coroatá (1), Caxias (1), São Mateus (1), Chapadinha (1), Pinheiro (1), e na capital São Luís (5).

Após os descerramentos das placas onde consta o nome dos conselheiros e funcionários; e dos sócios fundadores da agência do Sicoob Centroleste de Arame-MA, houve o momento de confraternização para agradecer a todos os cooperados, que são os maiores responsáveis pela viabilização da cooperativa no município. “Seus nomes serão lembrados eternamente pela sua coragem e determinação”.