“1º Sicoob Centroleste Agro” apresenta produtos e resultados para o setor agropecuário de Grajaú e região

O Sicoob, é um dos maiores apoiadores da produção agrícola do Brasil, e projeta movimentar mais de R$ 52 bilhões na Safra 2023/2024 com produtores rurais dos quatro cantos do país. Com essa perspectiva, o Sicoob Centroleste promoveu no Dia do Produtor Rural, 25 de julho de 2023, na sede da cooperativa, localizada na Praça Raimundo Simas, nº 55, no Centro de Grajaú-MA, o “1º Sicoob Centroleste Agro”, um evento com o objetivo de valorizar, aproximar, e apresentar e os resultados que a cooperativa vem oferecendo ao cooperado produtor rural.

O presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga, fez a abertura do encontro que teve a participação de mais de 110 pessoas, entre cooperados de Grajaú e Sítio Novo. Ele agradeceu todas as pessoas que contribuíram para realização do evento, destacou o trabalho dedicado da equipe organizadora, formada pelos colaboradores da cooperativa; os técnicos da área de Crédito Rural que são parceiros do Sicoob; o setor gesseiro; e em especial os associados, que responderam ao convite e marcaram presença.

O 1º encontro voltado ao agronegócio, contou com três importantes palestras. Na primeira, o gerente de relacionamento do Sicoob, Guilherme Leal, apresentou as linhas de custeio disponíveis para financiar as despesas das atividades agrícolas e pecuárias, a exemplo do PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), PRONAF (agricultores familiares); PRONAMP (médios produtores); e BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Sobre a evolução da carteira de Crédito Rural do Sicoob Centroleste, a cooperativa liberou em dezembro 2009 R$ 110 mil, e até junho de 2023, quase 109 milhões, representando um crescimento de 98.08182% de lá para cá.

Guilherme disse que no primeiro semestre de 2023, a cooperativa teve um aumento em liberações de 22,4% em relação a toda liberação realizada em 2022; e que 72,45% dos associados produtores rurais possuem operação ativa.

Durante a apresentação foi mencionado o nome das empresas parceiras do Sicoob que fornecem Gesso Agrícola para Grajaú e região, são elas: Agro Gesso, Bengesso, Geominc, Gesso Agri Gesso Integral, Gesso Nordeste, Gessosul, Império Gesso Agrícola e Lucany Gesso.

Outro recado importante, foi dado pelos engenheiros agrônomos, Aristeu Genésio de Formosa da Serra Negra, e Geylson Lauriuchi de Grajau, que falaram sobre a importância da contratação de um técnico da área de Crédito Rural, profissional que ajuda o agricultor a fazer os projetos agropecuários de forma clara e efetiva para obtenção de crédito, além do acompanhamento na execução do projeto, com análise do solo e as aplicações necessárias.

Na palestra sobre os benefícios do Gesso Agrícola para a produção rural, o diretor da Gesso Integral, Marcos Vasconcelos, disse que o gesso agrícola atua nas camadas mais profundas do solo e melhora o crescimento radicular das plantas, entre tantos outros benefícios trazidos para a lavoura. Em sua apresentação, ele falou da origem do gesso em nosso município, a contribuição e o fortalecimento da região através dos resultados socioeconômicos; explicou sobre os impactos ambientais, que são compensados pelo compromisso das empresas minerados com cuidado e respeito ao meio ambiente. Neste momento o público interagiu fazendo perguntas, tirando dúvidas, e contribuindo para uma melhor aprendizagem sobre o tema debatido.

“O agro é muito importante e forte em nossa região, especialmente em Grajaú; nós temos o gesso, a pecuária, o grão (soja, milho, arroz), e o plantio florestal de Eucalipto; além de sermos uma das quatros cidades do Maranhão, que realiza uma Exposição Agropecuária anual a mais de 40 anos. Como nossa cooperativa se preocupa muito com o agro, e ela nasceu rural, nós estamos devendo esse evento para os nossos cooperados, até porque hoje a Centroleste apresenta uma Carteira de Crédito Rural com números bastante positivos, mostrando que o Sicoob tem como compromisso apoiar o produtor rural, independente do seu porte. Então era um sonho, um projeto, de fazermos essa prestação de contas aos donos do negócio, mostrando para eles que o Sicoob é muita mais do que vemos no dia a dia.”, disse o presidente do Sicoob, José Anerão, ao explicar sobre as motivações para realização do 1º Sicoob Centroleste Agro.

Para a gerente de Suporte Organizacional do Sicoob Centroleste Karla Arruda Alves, que estava à frente da organização, a realização do evento voltado para o cooperado produtor rural foi um sucesso. “O interesse maior da cooperativa, era mostrar a contribuição que ela estar garantindo para que os produtores melhorem suas condições de trabalho, e alcancem bons resultados, pois o Sicoob sempre foi parceiro do homem do campo, o melhor parceiro do agro”, ressaltou.

Ao final foi oferecido um saboroso churrasco, comidas, bebidas e boa música, marcando assim um momento de confraternização entre os cooperados que desenvolvem o agronegócio, setor de extrema relevância para o crescimento do país.

