Em clima de festa pelos seus 15 anos de presença no Maranhão, o Sicoob Centroleste realizou sua Assembleia Geral

Com frases motivadoras como “Mais que participação, um futuro para construirmos juntos”, “Mais que uma escolha financeira” e “Mais que uma cooperativa, milhares de histórias e sonhos sendo construídos”, 551 cooperados participaram da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Sicoob Centroleste no último dia 03 de abril de 2023. O evento ocorreu de forma semipresencial na sede da cooperativa, localizada na Praça Raimundo Simas, nº 55, no Centro de Grajaú-MA, e também foi transmitido através do aplicativo Sicoob Moob.

Durante a Assembleia Geral Extraordinária, os cooperados aprovaram uma ampla reforma do Estatuto Social, referendaram a atualização do Plano de Sucessão, retificaram a destinação do resultado do exercício de 2021 e o CNAE da cooperativa. Na Assembleia Geral Ordinária, por sua vez, foi aprovado por unanimidade a prestação das contas do exercício de 2022, a destinação do resultado do exercício de 2022, a Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob NE, e a fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.

Durante sua fala, o presidente do Conselho da Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga, mencionou que os quase 18 mil cooperados tinham dois motivos para se alegrar: a realização da Assembleia Geral, por ser o evento mais importante da cooperativa, e a celebração dos 15 anos de fundação da instituição cooperativista no Maranhão, que ocorrerá em 18 de abril de 2023. Anerão agradeceu o empenho e a participação de todos que fazem parte e ajudam a construir uma cooperativa forte e comprometida com a realidade local.

Além do presidente, estavam presentes os membros do conselho de administração: José Heraldo Feitosa Barbosa (vice-presidente), Antonio Ronaldo de Sousa e José Orlando Barros Santos. O coordenador do Conselho Fiscal Diogo Lins de Oliveira apresentou o parecer favorável da Auditoria Cooperativa e do Conselho Fiscal, para que a prestação de contas do exercício 2022 fosse aprovada pelos delegados na Assembleia Geral Ordinária 2023.

Os conselheiros de administração: Jânio Alves Coelho e Luzia Helena Fonseca Rezende; coo também os conselheiros fiscais: Deyse Cristina Amorim Lopes, Antonio de Pádua da Silva Reis, Luciano Costa Nascimento, e os suplentes: Geraldo Saraiva de Araújo Neto e Ariane Carreiro Dutra Neves participaram de forma remota.

Durante à Assembleia os diretores da cooperativa: Maria da Paz Luz da Silva Marque (diretora Executiva) e Jadson Sales Lima (diretor Organizacional e Riscos), apresentaram as pautas e a temática proposta por meio do edital de convocação para à Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária; e a gerente de Suporte Organizacional, Karla Arruda Alves, conduziu o processo de votação.

Ao final os 30 delegados, representando os 18 mil cooperados, aprovaram por unanimidade as pautas da assembleia, confirmando, portanto, o voto favorável da maioria dos cooperados que participaram da Pré-assembleia semipresencial realizada nas 22 agências da Centroleste presente em 19 municípios do Maranhão.