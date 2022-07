Expansão: Sicoob inaugura duas novas agências em São Luís, e Centroleste chega no bairro João Paulo

As portas da agência do Sicoob do bairro João Paulo, localizada à Rua Nossa Senhora das Graças, nº 270, já estavam abertas à toda a população ludovicense antes mesmo da sua inauguração. A solenidade que aconteceu na noite da quarta-feira (13/07/2022) na grande São Luís, contou com a presença dos novos associados, membros dos conselhos de administração e fiscal, diretores da cooperativa, funcionários, entidades de classes parceiras, e autoridades eclesiásticas.

Para o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga, a inauguração de mais duas agências, é parte do projeto de expansão e a consolidação do Sicoob Centroleste na capital.

“Para nós é uma honra e uma alegria estarmos ofertando produtos e serviços financeiros com condições mais justas de taxas e tarifas, garantindo uma melhor e maior proximidade com as comunidades, com os atuais cooperados da ilha, e futuros associados. inaugurar mais duas agências é uma ação audaciosa, mas amplamente planejada e demonstra a nossa preocupação com a comunidade”, destaca Anerão.

Após o corte da fita inaugural, e da mensagem espiritual para pedir a Deus a bênção às novas instalações, proferidas pelo diácono Domingos Almeida, da Paróquia Nossa Senhora da Glória, e do pastor Mário Batista, da Igreja Batista, foram apresentados os membros do Conselho de Administração do Sicoob Centroleste: José Anerão Peres Alvarenga (presidente), Luzia Helena Fonseca Rezende e Dayse Cristina Amorim Lopes; e os que não puderam participar: José Heraldo Feitosa Barbosa (vice-presidente), Oronte Santos de Arruda e Antônio Ronaldo de Sousa. Conselheiros Fiscais: Diogo Lins de Oliveira (Coordenador), Jânio Alves Coelho e Luciano Costa Nascimento. A diretora Executiva, Maria da Paz Luz da Silva Marques, e o diretor Organizacional e Risco, Jadson Sales Lima.

Na sequência, foram apresentados os anfitriões da noite; os colaboradores: Ana Letícia Nogueira Cruz e Victor Brasil Neves que junto com o gerente Eduardo Costa da Rocha, vão conduzir a nova agência com o apoio dos cooperados. Os funcionários das agências do Sicoob do Renascença e da Cohab também foram apresentados aos presentes.

Com uma calorosa salva de palmas e a mensagem de Leonardo Boesche “A cooperativa não tem sócios; são os sócios que tem a cooperativa”, foram saudados todos os sócios fundadores. Presentes: Dorivan (Helecon), José Carlos (Bazar dos Fogos ‘O Bonitão’), Jorge Luís e esposa (Casa do Pão), Geovano (Distribuidora Bom Jesus), Dr. Paulo Roberto (médico Urologista) e esposa.

Em suas falas, as autoridades presentes destacaram a importância da expansão do cooperativo de crédito na capital do Estado do Maranhão.

José Anerão Peres Alvarenga, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Centroleste, agradeceu a presença de todos, especialmente dos sócios fundadores da nova agência; das entidades de classe, destacando a importância do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MA) na colaboração para implantação do Sicoob no estado do Maranhão. Falou sobre o cooperativismo e do sistema Sicoob. “O objetivo da cooperativa de crédito não é lucro, embora precise apresentar resultados, seu grande objetivo são pessoas; ela feita para que cooperado ganhe dinheiro no seu próprio negócio; além de ser uma grande ferramenta para reter e investir o dinheiro na cidade, com isso vai gerar riqueza, emprego e qualidade de vida.”, explicou.

O Coordenador do Conselho Fiscal, Diogo Lins de Oliveira, explicou a função dos conselheiros fiscais e avaliou positivamente a abertura da nova agência no bairro do João Paulo, por vários aspectos, entre eles, pela força do comercio varejista e atacadista da grande ilha.

Eduardo Costa da Rocha, o gerente da nova agência, agradeceu o apoio e confiança depositado nele, e em sua equipe de colaboradores; falou do trabalho que estava sendo realizado, e da parceria e acolhimento dos associados que no dia a dia vem crescendo.

Representando o presidente da Fercomércio, Mauricio Feijó, o diretor Manoel Barbosa que também é associado do Sicoob do Renascença, disse que a cooperativa fomenta o mercado, ajuda nos negócios, e desenvolve o trabalho e a comunidade.

O diretor técnico do Sebrae Maranhão, Mauro Borralho, falou emocionado, da alegria em ter o Sebrae como grande parceiro do Sicoob desde o início de sua implantação no estado do Maranhão. “Ainda escutamos muito quem diz que cooperativa no Maranhão não dar certo. Quem disse que não dar certo? Nós já temos muitas cooperativas que estão dando certo, que são sucesso, exemplo para o Brasil; tudo isso é empreendedorismo, dedicação e compromisso, que está sendo feito com muita responsabilidade, por isso está crescendo”, destacou.

Já o presidente da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão, Odilon Duarte, disse que o propósito de sua entidade se assemelha com a do Sicoob, que é cultivar lideranças no Maranhão. Falou dos números de sócios, e de parcerias que podem chegar a cerca de 10 mil pessoas em São Luís.

Manoel Guedes, presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção do Estado do Maranhão (Acomac), disse que o estado do Maranhão mostra para o Brasil que o cooperativismo, e o associativismo acontece de verdade. Aproveitou para parabenizar todos os cooperados do Sicoob, seus diretores e colaboradores.

Representado o prefeito municipal de Grajaú, Mercial Lima de Arruda, o advogado Dr. João Batista Ericeira Filho, afirmou em sua fala que a cooperativa tem feito a diferença nos municípios onde ela está implantada. “Precisamos cada vez mais impulsionar a economia dos municípios, e para isso é preciso que o dinheiro fique no município; por isso o Sicoob veio para ficar e ajudar no desenvolvimento dos municípios do Maranhão”.

Por fim, em uma fala bastante otimista, a diretora Organizacional e Risco do Sicoob Central Nordeste de João Pessoa-Paraíba, Karen de Lucena Cavalcante, disse que pelo fato de inaugurar mais uma nova agência, a meta já estava batida, animando a equipe de colaboradores que terão muito trabalho para garantir o crescimento e desenvolvimento do Sicoob no bairro do João Paulo e região. “Enquanto as equipes estão nas agências fazendo negócios, a Central está cuidando para que o patrimônio do cooperado esteja bem guardado, para que a cooperativa seja sustentável, segura e prospere”, explicou. Apresentou o dado de que a maior concentração de cooperativas da região nordeste está no estado do Maranhão. Parabenizou os que acreditaram no começo, e que hoje estamos colhendo os frutos esperados.

Finalizando a solenidade de inauguração, houve o descerramento das placas: institucional e de sócios fundadores, onde consta o nome dos conselheiros e funcionários, como também os nomes dos cooperados, os maiores responsáveis pela viabilização da cooperativa no bairro do João Paulo.