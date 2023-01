“Banco de luxo para os humildes”, disse o cooperado do Sicoob na inauguração da 22ª agência em São Domingos do Maranhão

Com 14 anos de atuação, a Cooperativa de Crédito Sicoob Centroleste, entregou ao município de São Domingos do Maranhão ao inaugurar na noite da quarta-feira (28/12/2022) a sua 22ª agência. A solenidade contou com a presença dos novos associados; do presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga; dos membros dos conselhos de administração: Antonio Ronaldo e Jânio Alves Coelho; dos diretores da cooperativa: Maria da Paz Luz da Silva Marque (diretora Executiva) e Jadson Sales Lima (diretor Organizacional e Riscos), funcionários: Wesley Santos de Sá (gerente da agência), Sanrlei Ferreira de Sousa e Ana Sara Lima Figueiredo; autoridades civis e eclesiásticas.

Em sua experiência com a cooperativa, o associado José Silveira, empresário do ramo de ferragens e ferramentas, disse que o Sicoob é um “Banco de luxo para os humildes”, citando a extensa gama de serviços e produtos que a instituição cooperativista oferece ao seus cooperados. Silveira que reside em São Domingos do Maranhão, conheceu o Sicoob em Presidente Dutra-MA, onde se tornou sócio, disse que a relação e a amizade entre cooperado, colaboradores e dirigentes, é o que faz valer a pena fazer parte do Sicoob.

A solenidade teve início com o descerramento da fita inaugural, feitas pelo presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão; da secretária de Infraestrutura e Obras do Município de São Domingos, Roseane Santos; dos conselheiros, Antonio Ronaldo e Jânio Alves; da coordenadora da Sala do Empreendedor de São Domingos, Jocelma Silva Costa; dos empresários e cooperados, Gleidson Santos e Lincoln Silva Castelo Branco; e do assessor jurídico do Sicoob Centroleste, Dr. Alberto Potengy.

Em seguida, a mestre de cerimônia Maiana Melo convidou o seminarista da Igreja Católica Matheus Lima e o pastor da Igreja Batista Nova Aliança, Charles Henrique Silva para dirigirem a mensagem espiritual, pedindo a Deus a bênção sobre às novas instalações da agência.

Logo após houve a execução do Hino Nacional Brasileiro; apresentações dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria, dos funcionários da nova agência, e outras agências vizinhas. Foram convidados a ficarem de pé todos os sócios fundadores da Sicoob Centroleste de São Domingos do Maranhão, razão da existência da cooperativa no município.

Ao iniciar as falas, o presidente do Sicoob Anerão Alvarenga destacou a importância do sistema de cooperativa para o mercado financeiro. “Todos os recursos captados em São Domingos vão ficar em São Domingos, as sobras proporcionais serão distribuídas aos associados do município”, disse. “O sistema de cooperativa busca o desenvolvimento local e regional com a participação de todos os cidadãos. E as sobras serão oportunidades de desenvolvimento”, comentou.

O presidente lembrou ainda que os colaboradores, em exceção do gerente, todos são da cidade, com isso a Sicoob chega na localidade proporcionando emprego e renda.

“A Cooperativa financeira Sicoob oferece operações bancárias como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança, pagamento, dentre outros. O modelo de negócio cooperativista traz ganhos para todos os associados. Cada membro é considerado dono porque contribui para o capital da organização.”, explicou.

O gerente da agência, Wesley Santos disse que ele e sua equipe, estão preparados para tocar o novo negócio, especialmente para atender a toda população são-dominguenses, além de oferecer praticidade, conforto e inovação em todos os serviços bancários disponíveis. Ele acredita que os colaboradores possam transformar o trabalho de todos os dias em uma verdadeira vocação. Que a nova agência em São Domingos do Maranhão, sirva como um local de encontro, especialmente num tempo que valoriza cada vez mais o isolamento e o individualismo.

Durante a inauguração, a secretária de Infraestrutura e Obras, Roseane Santos, representando o prefeito municipal, elogiou a chegada da Sicoob que trará muitos benefícios para a comunidade; disse que São Domingos do Maranhão possui um setor produtivo bem amplo, e com a Sicoob no município, o desenvolvimento será ainda maior e mais reconhecido. Agradeceu os diretores da cooperativa, e os são-dominguenses por acreditarem na evolução do cooperativismo local.

Um dos momentos mais importante da solenidade, foi o descerramento das placas inaugurais que constam o nome dos conselheiros e funcionários; e os nomes dos 65 sócios fundadores, os maiores responsáveis pela viabilização da agência; seus nomes serão lembrados eternamente pela coragem e determinação de fundarem a Sicoob Centroleste em São Domingos do Maranhão. Em seguida foi servido um saboroso coquetel aos presentes.