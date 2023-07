No Dia C de Cooperar, Sicoob Centroleste leva cestas básicas aos catadores de matérias recicláveis em Grajaú

Criado para estimular a solidariedade e a cooperação a partir do trabalho voluntário das cooperativas, o Dia C de Cooperar, é uma iniciativa do Sistema OCB com o objetivo de fazer a diferença nos locais onde há cooperativas, promovendo e estimulando a integração das ações voluntárias de instituições, unindo cooperados, colaboradores e familiares num grande movimento de solidariedade cooperativista, mostrando assim, a força do Cooperativismo.

O Sicoob Centroleste participou desta mobilização nacional, realizando na última sexta-feira (07/0/2023) um café da manhã com entrega de cestas básicas as famílias da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Grajaú (ASCAMARG), localizada no bairro Quem Dera, cidade de Grajaú-MA.

“Estamos aqui pela segunda vez, para juntos com vocês, celebrarmos o Dia C de Cooperar, que foi preparado pelos nossos funcionários que voluntariamente trabalharam nestes dias para que esse momento acontecesse. Esta data mostra a importância e o compromisso do cooperativismo com a construção de um mundo mais justo, equilibrado e próspero”, destacou a diretora Executiva do Sicoob, Maria da Paz Luz da Silva Marques.

O gerente da agência do Sicoob de Grajaú, Uesle Arruda Alves, disse que o papel do Sicoob é disseminar a importância do movimento e aproveitar esta data para demonstrar à sociedade um pouco do que o cooperativismo faz, diariamente, para melhorar a vida das pessoas e preservar o meio ambiente, e convidou o presidente da ASCAMARG para visitar o Sicoob, conhecer os produtos e serviços oferecidos pela cooperativa.

Na ocasião o responsável pela organização dos eventos sociais do Sicoob, Guilherme França, que também representa o Instituto de Cooperação, Desenvolvimento e Empreendedorismo (Intecoob), agradeceu a acolhida das famílias, e os colaboradores do Sicoob que abraçaram a iniciativa do Dia C de Cooperar, data celebrada nas agências da Centroleste, no Maranhão e todo o Brasil.

Para o presidente da ASCAMARG, Luís de Castro, a iniciativa do Sicoob é de grande importância para as 29 famílias associadas, que a 12 anos vivem do material reciclável. “Nossa associação tem 3 anos de existência; nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida; agradecemos ao Sicoob por mais uma vez nos ajudar; estamos muito felizes; queremos fazer parcerias com essa instituição tão importante”, disse.

Tiago Alves Silva, de 66 anos, casado, pai de 6 filhos, disse viver ali mais de 12 anos, e poucas são as pessoas, entidades que chegam para saber como eles estão; pela segunda vez o Sicoob esteve presente fazendo uma ação solidária junto as famílias que vivem naquela localidade.

