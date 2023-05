OCB Maranhão faz lançamento do Dia C de Cooperar 2023

Na tarde da última quinta-feira (17/05/2023), o Sistema OCB Maranhão fez o lançamento do Dia C de Cooperar 2023. O evento realizado de forma híbrida aconteceu na sede da Unimed, em Imperatriz-MA, contou com a participação de 43 representantes de cooperativas, tanto de forma presencial quanto online.

Durante o evento que foi marcado por momentos de interação e um agradável happy hour, as cooperativas presentes tiveram a oportunidade de socializar e fortalecer seus relacionamentos com o Sistema OCB Maranhão.

O planejamento das ações para a culminância do Dia C de Cooperar, foi um dos principais objetivos do encontro. Neste ano será durante o “Arraiá SomosCoop”, que está agendado para o próximo dia 17 de junho em São Luís. O evento será realizado em conjunto com a Feira de Negócios, que reunirá cooperativas de todo o Maranhão.

Além disso, nas cidades de Imperatriz e Açailândia, a culminância do Dia C de Cooperar acontecerá no dia 15 de julho, proporcionando a oportunidade de envolvimento das cooperativas locais em ações solidárias e de responsabilidade social.

O lançamento do Dia C de Cooperar pelo Sistema OCB Maranhão representa mais um passo importante para fortalecer o cooperativismo no estado e promover ações que impactam positivamente a comunidade. A união das cooperativas maranhenses demonstra o comprometimento em transformar vidas e construir um futuro melhor para todos.

O Sistema OCB Maranhão segue engajado em promover o desenvolvimento e a valorização do cooperativismo em todas as suas vertentes, buscando sempre estimular a cooperação e o crescimento sustentável no estado.

