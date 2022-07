Sicoob Centroleste chega no centro da capital do Estado do Maranhão

Com a presença dos novos associados, membros dos conselhos de administração e fiscal, diretores da cooperativa, funcionários, entidades de classes parceiras, e autoridades civis e eclesiásticas, o Sicoob Centroleste inaugura sua 20ª agência, a quinta na grande São Luís. A solenidade que foi transmitida pelo canal do Sicoob Central Nordeste no Youtube, aconteceu na noite da quinta-feira (14/07/2022) na Praça João Lisboa, nº 90, Centro contou com apresentações culturais do Cacuriá e Boi da Maioba.

Entre várias autoridades e entidades parceiras, estavam presentes: o prefeito municipal de Grajaú, Mercial Lima de Arruda que na ocasião recebeu das mãos do presidente do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga, o projeto “Maranhão mais cooperativo”, trata-se de uma proposta para contribuir na educação dos alunos no estado e nos municípios maranhenses. “A proposta para o Maranhão mais cooperativo, passa pela inclusão dos componentes do cooperativismo, educação financeira na grade curricular do ensino fundamental e médio nas redes públicas municipais e estaduais do estado do Maranhão”, explicou Anerão.

Pela experiência, segundo Anerão, a proposta sendo implantada, ajudará a mudar a realidade financeira das comunidades. “Quando as pessoas começam a cooperar, elas se tornam mais solicitas, se unem mais, criando um espírito empreendedor. Tudo isso consta neste projeto que não é novidade no Brasil, vários estados já incluíram na grade curricular, a educação cooperativista nas escolas, que desperta também a inclusão e importância da educação financeira na vida das pessoas”, completou.

Em sua fala Mercial Arruda, destacou a importância da Cooperativa do Sicoob que nasceu em Grajaú, e, ao longo de 14 anos, vem crescendo e desenvolvendo o sistema cooperativista financeiro no Estado do Maranhão. “Por acaso, Deus, por sua determinação divina, quis que o Sicoob nascesse em Grajaú, ela recebeu um empresário empreendedor, o Anerão, e lá foi constituída essa cooperativa de crédito que está fazendo tanto sucesso”, parabenizou.

Diogo Lins de Oliveira, coordenador do Conselho Fiscal falou de sua alegria em fiscalizar e atestar a inauguração de mais uma agência da Centroleste na capital do estado juntamente com os demais conselheiros fiscais: Jânio Alves Coelho e Luciano Costa Nascimento.

O gerente da nova agência do Centro, Ruben Francilino da Costa, que é fruto do Sicoob do Sítio Novo, colaborador ativo e dedicado na implantação e na gerência das agências da Centroleste nos municípios de Chapadinha e Pinheiro, lembrou e agradeceu aos diretores da cooperativa por tantas oportunidades e desafios para continuar cumprindo sua missão, juntamente com sua família, que é levar o cooperativismo por meio do Sicoob nos municípios maranhenses.

A diretora Organizacional e Risco do Sicoob Central Nordeste de João Pessoa-Paraíba, Karen de Lucena Cavalcante, informou em sua fala que em 2021 o Sicoob devolveu para a comunidade em forma de sobras 4 bilhões de reais a nível nacional. “No Maranhão nós temos um espaço já conquistado em pouco tempo de atuação; só a Centroleste tem 20 agências, sendo que o estado do Maranhão é que tem o maior volume de agências do Nordeste, e vamos continuar crescendo e desenvolvendo”.

Claudio Azevedo, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA), falou de satisfação em testemunhar ao longo dos anos, o crescimento do Sicoob no Maranhão. “É possível sim que o Maranhão tenha boas notícias, fico feliz em ver o trabalho que está sendo desenvolvido direto de Grajaú para todo o estado; isso mostra a pujança, e o empreendedorismo dos nossos empresários maranhenses”.

Durante a cerimônia, após o corte da fita inaugural, e da mensagem espiritual para pedir a Deus a bênção às novas instalações, as autoridades presentes destacaram em suas falas, a importância do Sicoob para o crescimento do cooperativismo financeiro no Estado do Maranhão. Houve a apresentação dos membros do Conselho de Administração do Sicoob Centroleste: José Anerão Peres Alvarenga (presidente), Luzia Helena Fonseca Rezende e Dayse Cristina Amorim Lopes; e os que não puderam participar: José Heraldo Feitosa Barbosa (vice-presidente), Oronte Santos de Arruda e Antônio Ronaldo de Sousa. Conselheiros Fiscais: Diogo Lins de Oliveira (Coordenador), A diretora Executiva, Maria da Paz Luz da Silva Marques, e o diretor Organizacional e Risco, Jadson Sales Lima. Da equipe de colaboradores que atuaram na agência do Centro: Ruben Francilino da Costa (gerente), Katia Sobrinho Neves e Romário Bezerra Araújo. Os funcionários das agências do Sicoob do Renascença, Cohab e João Paulo, também foram apresentados aos presentes.

Estiveram presentes da solenidade, o secretário da Industria e Comercio, Cassiano Pereira; Geysa Adriana Azevedo, assessoria jurídica do Sescop Maranhão; Dr. Antonio Jose Almeida Veras, secretário municipal da Receita e Fiscalização Urbanística de São José de Ribamar-MA; Claúdia Galgani, representante da Associação Comercial de São Luís; Socorro Noranha, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão (FCDL), entre outros.

Sicoob em São Luís-MA

Nasceu como Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Região Norte Maranhense (Sicoob Empresarial), idealizada por meio da união de cinco entidades de classe do Estado do Maranhão: Associação Comercial do Maranhão (ACM), Associação dos Jovens Empresários do Maranhão (AJE-MA), Associação Maranhense de Atacadistas e Distribuidores (AMDA), Associação Maranhense de Supermercados (AMASP) e Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Luís (CDL). Foi inaugurada no dia 17 de novembro de 2015, com um capital superior a R$ 1 milhão, e anos depois une-se a Cooperativa dos Empregados da Alumar.

Em fevereiro de 2019 com a experiência da intercooperação, a Sicoob Norte Maranhense com a Sicoob Centro Leste Maranhense (sede em Grajaú), se une com o objetivo de fortalecer o cooperativo de crédito no Estado do Maranhão, tornando-se assim, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Leste e Norte Maranhense, hoje Sicoob Centroleste.

Sicoob Centroleste

A instituição financeira está presente 15 municípios do Maranhão, com sede na cidade de Grajaú, e agências em Sítio Novo, Formosa da Serra Negra, Barra do Corda, Tuntum, Presidente Dutra, Pedreiras, Bacabal, Codó, Coroatá, Caxias, São Mateus, Chapadinha, Pinheiro, e na capital São Luís.