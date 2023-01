Sicoob Centroleste chega no centro financeiro do município de São José de Ribamar-MA

Localizada na Estrada de Ribamar, Km 08, nº 15, bairro Vila Sarney Filho, a Sicoob Centroleste inaugura na manhã da quinta-feira (22/12/2022) mais uma agência no setor financeiro e estratégico do município de São José de Ribamar-MA. A 21ª agência, conta com espaço amplo e moderno para acolher os sócios fundadores, e futuros associados da cooperativa de crédito.

A solenidade teve início com a bênção das novas instalações; o pastor Cláudio Froz da Igreja Assembleia de Deus e o diácono Francisco Vieira Cruz conduziram o momento espiritual. Em suas falas destacaram a missão que Deus deu ao homem para cuidar do mundo, e de todas as coisas criadas por ele.

O presidente do conselho de administração do Sicoob Centroleste, José Anerão Peres Alvarenga; a conselheira administrativa Luzia Helena Fonseca Rezende; representantes das entidades de classes parceiras, e autoridades civis fizeram o descerramento da fita de inauguração da nova instituição cooperativista de São José de Ribamar.

Ao iniciar as falas, o presidente da Centroleste agradeceu a todos pela conquista da Sicoob ao inaugurar mais uma nova agência na grande São Luís, chegando ao número de seis. Anerão disse que a cooperativa em São José de Ribamar irá proporcionar o desenvolvimento de novos negócios e contribuir para a movimentação da economia do município. O gestor da Sicoob em 19 municípios do Maranhão disse que o Conselho de Administração vai continuar trabalhando com foco no presente e no futuro atraindo cada vez mais pessoas e empresas ao sistema cooperativista, sempre em parceria com crescimento e evolução lado a lado com o associado como deve ser uma cooperativa. Falou ainda da organização e funcionamento da Sicoob em todo o Brasil, destacando seu propósito, visão, missão e valores.

Emocionada, a gerente Katia Sobrinho Neves agradeceu a direção da Sicoob pela oportunidade, aos familiares e amigos pelo apoio, aos cooperados pela confiança. Ela espera que a nova agência seja um lar para todos que nela adentrarem, que possamos viver um verdadeiro clima de família mantendo os princípios e valores do cooperativismo.

Representando o prefeito municipal, Júlio Cesar de Souza Matos (Dr. Julinho), os secretários municipais Dr. Antonio Jose Almeida Veras (Secretaria da Receita e Fiscalização Urbanistica), e Clineu Cesar, associado ao Sicoob da Cohab (Secretaria de Esporte e Lazer) destacaram a importância da chegada da Sicoob para o desenvolvimento do município que tem crescido ano após ano. Os dois secretários disseram que São José de Ribamar vem evoluindo em todos os setores, especialmente por ter um caráter turístico e industrial; por conta disso, é um campo fértil para a geração de muitas parcerias.

O presidente da Associação Maranhense de Atacadistas e Distribuidores (AMDA), da Associação Maranhense de Supermercados (AMASP) e Vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA), Manoel Barbosa, associado a Sicoob do Renascença, falou de sua alegria em participar de mais uma inauguração da Sicoob, instituição financeira que chegou em São Luís para ser parceira; lembrou dos momentos difíceis vividos na pandemia do novo Coronavírus, e qual importante foi o papel dessa cooperativa para os associados. Disse que as instituições que representava são parceira de primeira hora da Sicoob que vai continuar crescendo, fazendo bons negócios e gerando lucro.

Aureliana Rodrigues Luz, presidente do Serviço de Apoio a Educação Cooperativista do Brasil (OCB/Sescoop-MA), agradeceu a Deus pelas bençãos dedicada a Sicoob do Maranhão que a cada dia vem crescendo e seus cooperados prosperado; falou de sua felicidade em fazer parte do sistema Sicoob, como também da missão de sua entidade em acompanha de perto as cooperativas para oferecer soluções para a sustentabilidade do negócio.

Na oportunidade, o secretário de Estado da Industria e Comercio do Maranhão (SEINC), Cassiano Pereira Junior, destacou o constante diálogo entre a classe empresarial maranhense e o poder público. Disse que a instituição Sicoob, vai ajudar a desenvolver setores econômicos e sociais estratégicos no município, além de estabelecer maiores alternativas de soluções financeiras à população.

O empresário grajauense, Ronierd Barros que mantem negócios no município de São José de Ribamar, e é associado do Sicoob em várias agencias da Centroleste, falou de sua alegria em testemunhar o crescimento da cooperativa que nasceu em Grajaú, sua terra natal, para todo o Maranhão; Barros fez votos de sucesso para equipe da nova agência, e disse que muitos e bons negócios serão realizados por conta do potencial turístico da cidade.

Maria do Socorro Teixeira Noronha, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão (FCDL/MA), parabenizou a direção da Centroleste pelo trabalho e determinação na expansão do Sicoob no Estado do Maranhão. Disse que sua entidade tem o compromisso com as parcerias que defender os interesses do comércio lojista; e que o Sicoob chega nos municípios também com esse propósito.

Representando o presidente da Junta Comercial do Estado Maranhão (JUCEMA), o sr. Sergio Silva Sombra, a chefe da assessoria técnica, Lilian Theresa Rodrigues agradeceu o convite, e disse que os empresários. comerciantes e produtores de São José de Ribamar estão ganhando um instrumento para cooperar e isso significa união para captação, investimento, distribuição, geração de renda e empregos.

O gerente da Unidade de Gestão de Soluções do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MA), Cesar Guimarães, disse que o Sebrae é parceiro de longa data do Sicoob, que as duas entidades carregam no seu DNA, o fortalecimento do empreendedorismo e cooperativismo no Estado, promovendo o desenvolvimento dos pequenos negócios, buscando maior eficiência e crescimento no mercado de cada localidade.

Após as falas houve a apresentação dos diretores da Sicoob Centroleste: Maria da Paz Luz da Silva Marque, diretora Executiva, e Jadson Sales Lima, diretor Organizacional e Riscos. Em seguida dos gerentes das agências de São Luís: Bruno Lopes Santos (Renascença e Alumar); Elaine Cristina Pinheiro Silva (Cohab/Anil); Eduardo Costa da Rocha (João Paulo); e Ruben Francelino da Costa (Centro). Também foram apresentados a equipe que estarão na condução da nova agência, com o apoio dos cooperados: Katia Sobrinho Neves (gerente), Alana Salomão Bezerra Silva, e Altivo Pereira Dias.

Finalizando a solenidade de inauguração, houve o descerramento das placas: institucional e de sócios fundadores, onde consta o nome dos conselheiros e funcionários, como também os nomes dos cooperados, os maiores responsáveis pela viabilização da cooperativa na cidade de São José de Ribamar. Foi servido coquetel ao público em geral, e a agência ficou aberta à visitação.